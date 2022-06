Bức thư 'Mẹ thì làm gì có ước mơ' của nam sinh gây sốt cộng đồng mạng

(VTC News) -

Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, ai cũng từng nhận được câu hỏi về ước mơ. Nhưng ít ai đặt câu hỏi ngược lại với đấng sinh thành của mình rằng: “Ước mơ của mẹ là gì?”.

Mới đây, một nam sinh đăng tải lên mạng xã hội bức thư tiêu đề "Mẹ thì làm gì có ước mơ". Trong thư, nam sinh kể về người mẹ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nuôi 3 người con khôn lớn. "Những người trẻ như chúng ta luôn cho phép mình có thật nhiều ước mơ, về sự thành công, về chiếc ô tô cùng ngôi nhà đẹp. Có ước mơ thì mới có tham vọng, vì có tham vọng nên chúng ta xa nhà, tìm lên chốn thị thành để kiếm cho mình cơ hội. Chưa chắc rằng có thể đạt được hoài bão, nhưng có một điều tôi biết, có một người mẹ ở nhà, không có ước mơ", mở đầu bức thư, nam sinh viết.

Mẹ em từng mơ hồ khi nhận được câu hỏi về ước mơ. Sau một hồi gặng hỏi, mẹ nói ước mơ của mẹ là ở những đứa con. Mẹ mong những đứa con được lớn khoẻ từng ngày và trở thành người tốt. Mẹ cũng có những mong muốn nhỏ nhoi, là các con có thể gọi điện về nhà thường xuyên hơn, hoặc trở về nhà nếu đã đi đủ lâu.

Bức thư nhận về hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Bên dưới, nhiều người chia sẻ xúc động sau khi đọc bức thư. "Đọc xong cảm thấy có lỗi với mẹ vì chưa một lần hỏi về ước mơ của mẹ. Cái gì mẹ cũng lo cho mình từng li từng tí, mọi đam mê mẹ cũng đều luôn ủng hộ. Mong rằng bố mẹ sẽ bên mình thật lâu, để nhìn thấy mình thành công", tài khoản Minh Thư bình luận.

"Có thể mẹ không đẹp, mẹ không dịu dàng, mẹ không biết cách cho con hiểu lòng mẹ, nhưng tất cả những gì mẹ mong là chúng ta trở thành người tốt", tài khoản Ngọc Anh viết.

Nhiều bậc phụ huynh cũng gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của bức thư vì đã hiểu lòng những người mẹ. "Chỉ ai làm mẹ mới hiểu mọi người ạ. Hồi chưa có con mình cũng mơ mộng những thứ to lớn, cũng chạy theo sự nghiệp. Có con rồi tự nhiên ngày nào cũng chỉ mong ước con bình an, con khoẻ mạnh thì mình chấp nhận đánh đổi tất cả", tài khoản Ngọc Uyên viết.

Đoạn tin nhắn giữa nam sinh và mẹ của em.

Nội dung bức thư gây sốt trên mạng

Những người trẻ như chúng ta luôn cho phép mình có thật nhiều ước mơ, về sự thành công, về chiếc ô tô cùng ngôi nhà đẹp. Có ước mơ thì mới có tham vọng, vì có tham vọng nên chúng ta xa nhà, tìm lên chốn thị thành để kiếm cho mình cơ hội. Chưa chắc rằng có thể đạt được hoài bão, nhưng có một điều tôi biết, có một người mẹ ở nhà, không có ước mơ.

Mẹ tôi, một người đàn bà hơn nửa cuộc đời không biết đọc, biết viết, tay quen cấy lúa, chân quen leo đồi lên rẫy. Cách đây khoảng 3 năm, có một lớp xoá mù chữ do các thầy cô dưới huyện lên dạy cho bà con ở bản, mẹ tôi đăng ký tham gia. Nhờ đó mà bây giờ mẹ mới biết tập tành lên zalo, ngày thấy mẹ nhắn những dòng tin nhắn đầu tiên, tôi mừng lắm. Dòng tin nhắn của mẹ có thể không dấu, có thể sai chính tả, có thể rất lâu mới nhắn được một cái, nhưng nó thực sự tuyệt vời trong lòng của những đứa con.

Tôi hỏi mẹ: “Ước mơ của mẹ là gì?” Mẹ tôi không hiểu câu hỏi đó, hình như bà chưa nghe câu này bao giờ, tôi phải cố gắng giải thích một lúc. Nhưng quanh đi quẩn lại mẹ không có câu trả lời nào, tất cả chỉ là “mong con…” trở thành một cái gì đó. Gặng hồi hồi lâu, tôi nhận ra đúng là mẹ mình không có ước mơ, ước mơ của mẹ nằm ở những đứa con mất rồi. Cũng đúng thôi, mẹ thì làm gì có ước mơ.

Làm mẹ của đứa con, nửa đời đã qua chỉ có hai từ vất vả. Tôi không biết những người mẹ khác thì thế nào, nhưng mẹ tôi đúng thật là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nuôi ba anh em tôi lớn, mẹ làm ruộng, làm rẫy, quanh năm trồng đủ loại cây củ hoa màu. Nhà tôi ở bản, buôn bán hàng hoá khó khăn, cố lắm thi thoảng mới bán được củ khoai sọ, củ gừng trồng trên nương để đóng học cho mấy anh em. Ngày xưa ở bản, người đàn ông bận uống rượu, nên gánh nặng gia đình 8 phần qua vai người mẹ.

Quanh đi quẩn lại, nửa kiếp người đã qua, những đứa con cũng lớn rồi rời quê hương để chúng đi tìm ước mơ của nó. Chỉ còn lại mẹ ở nhà, mẹ vẫn đang chăm lo cho gia đình, và mẹ vẫn không có ước mơ. Khi ta đói thì chỉ muốn ăn no, khi ăn no thì ta mới nghĩ đến mặc đẹp được. Giống như lời bài hát trong bài “Ước mơ của mẹ”, điều mà mẹ đang bận lo chỉ là làm sao có được bữa cơm no. Mẹ không có ước mơ, vì mẹ bận lo cho gia đình, bà phải hy sinh tất cả cho những đứa con, mẹ không còn ước mơ nữa. Tất cả ước mơ của mẹ bây giờ chỉ là những đứa con được lớn khoẻ mạnh từng ngày và trở thành một người tốt cho xã hội.

Mẹ không có ước mơ, mẹ chỉ có những đứa con. Ước mơ của chúng chính là ước mơ của mẹ, chúng thành công thì mẹ cũng đạt được ước mơ. Những đứa trẻ như chúng ta, hãy cố gắng hơn nữa, để một ngày nào đó mẹ cũng có thể ước mơ lấy một cái gì đó cho mình. Tôi biết mẹ không có ước mơ, nhưng mẹ cũng có những mong muốn nhỏ nhoi, ví như những đứa con có thể gọi điện về nhà thường xuyên hơn, hoặc nếu có thể, hãy trở về nhà nếu đã đi đủ lâu."