BRG Legend – Tuyệt phẩm căn hộ cận kề ngày bàn giao

(VTC News) -

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế chung, giá nguyên liệu thép đầu vào tăng cao, các hoạt động kinh tế, sản xuất chậm lại, nhiều dự án bất động sản "trượt" cam kết với khách hàng thì công trường BRG Legend (số 14, Trần Quang Khải, TP. Hải Phòng) vẫn ngày ngày nhộn nhịp hoàn tất những bước cuối cùng trước khi bàn giao tổ ấm mới đến cư dân tương lai vào nửa đầu năm mới 2022.

BRG Legend sắp bàn giao căn hộ đã trở thành tâm điểm của thị trường BĐS Hải Phòng.

Đến với BRG Legend ở giai đoạn chuẩn bị hoàn thiện bàn giao, khách hàng thấy rõ được những lợi thế về vị trí trung tâm – nơi quỹ đất dành cho nhà ở đang khan hiếm, hệ thống tiện ích đẳng cấp đang được hoàn thiện từng ngày để sẵn sàng phục vụ cư dân về ở.

Theo quan sát thực tế, BRG Legend đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và mặt ngoài. Hiện tại, chủ đầu tư đang tập trung đồng bộ chuỗi tiện ích cao cấp ngay trong nội khu dành cho cư dân như: Valet Parking (dịch vụ đỗ/lấy xe), bể bơi Sky Pool, phòng Gym, phòng Sinh hoạt cộng đồng; Sky Bar, Family House Lounge, khu tập Yoga, khu vườn nướng BBQ tại Vườn thượng uyển Sky Garden,… phù hợp với định hướng phát triển dự án theo mô hình "all in one" cũng như nhu cầu an cư của phân khúc khách hàng thành đạt với lối sống năng động, hiện đại, tràn năng lượng tích cực.

BRG Legend mang tới không gian sống đẳng cấp “đế vương”.

Đồng thời, khi tham quan, khách hàng sẽ cảm nhận rõ sự thông thoáng trong các căn hộ nhờ bố trí không gian hợp lý, cùng nội thất hiện đại, thanh nhã - điều không thể có khi trải nghiệm tham quan ở những dự án có thiết kế thông thường. Đặc biệt, Chủ đầu tư BRG cũng cho biết, để tạo nên thành công của dự án không thể thiếu chiếc chìa khoá vàng đến từ sự kết hợp của 8 đối tác nổi tiếng thế giới như WOW Architects Singapore - thiết kế kiến trúc tổng thể dự án; KKS Singapore - thiết kế nội thất; DJ Coalition Thái Lan – hệ thống chiếu sáng, STET Singapore – Tư vấn an ninh…

BRG Legend góp phần nâng tầm chất lượng sống cho những chủ nhân danh giá đất Cảng.

Đến với BRG Legend, khách hàng còn ấn tượng toàn bộ hệ thống cửa kính tiếp xúc với mặt ngoài không gian của mỗi căn hộ đều được trang bị kính Low-E 2 lớp hiện đại nhất hiện nay. Loại kính này được phủ lên bề mặt một loại hợp chất đặc biệt giúp kính phát xạ nhiệt chậm, làm giảm sự phát tán, hấp thụ nhiệt lượng và làm chậm quá trình truyền tải nhiệt nhưng vẫn đảm bảo độ sáng trong căn phòng. Những tính năng này đồng thời tạo sự ổn định nhiệt độ giữ cho căn hộ được ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè sẽ giúp bảo vệ sức khoẻ của con người..

Cùng với đó, khách hàng còn được "mục sở thị" và hình dung rõ về cuộc sống thông minh hiện đại. BRG Legend gợi mở về một cuộc sống xứng tầm cho chủ nhân danh giá tại Hải Phòng.

Để chào mừng BRG Legend bàn giao nhà trong nửa đầu năm tới, khách hàng mua căn hộ ở thời điểm hiện tại sẽ được hưởng chương trình ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, chỉ từ 266 triệu đồng ban đầu, khách hàng sẽ có cơ hội nhận nhà ở ngay với nhiều phương án tài chính linh hoạt như: Hỗ trợ lãi suất 0% tới ngày 31/01/2023 cho các Khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc chiết khấu không vay lên tới 6%. Ngoài ra còn được tặng Voucher mua ô tô có giá trị lên tới 180 triệu đồng. Đặc biệt, sở hữu “phiên bản giới hạn” BRG Legend, khách hàng sẽ nhận được combo quà tặng “Ở nhà sang – An tâm phí” với các ưu đãi hấp dẫn: Tặng 24 tháng phí Dịch vụ Quản lý; tặng 24 tháng phí Dịch vụ Valet Parking; tặng 12 tháng đỗ xe miễn phí.