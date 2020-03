V-League không khán giả: Hụt hẫng nhưng hết sức ủng hộ, tập trung chống Covid-19

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 7/3 không bị hoãn sau khi thành phố Hà Nội công bố trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Dù vậy, màn so tài giữa Hà Nội FC và Nam Định ở vòng 1 V-League diễn ra trên sân đấu không có khán giả, theo quyết định của Ban tổ chức giải đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho các đội bóng và người hâm mộ.

"Thi đấu trên sân không khán giả thực sự là một nỗi buồn", trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC chia sẻ sau khi đội bóng Thủ đô giành chiến thắng với tỉ số 4-2.

"Tôi và HLV Chu Đình Nghiêm rất hụt hẫng khi nhìn lên khán đài thấy bầu không khí trống vắng. Nhưng trong giai đoạn tập trung phòng chống dịch, chúng ta phải chấp hành quy định, hỗ trợ và hết sức ủng hộ".

Tất cả các trận đấu vòng 1 V-League 2020 đều diễn ra trên sân vận động không có khán giả. (Ảnh: Ngọc Anh)

Các cầu thủ của Hà Nội FC cũng như Nam Định đều ít nhiều bị ảnh hưởng về tâm lý khi phải thi đấu trên sân không khán giả.

Như lời HLV Nguyễn Văn Sỹ của đội khách, thiếu đi sự cổ vũ của các cổ động viên khiến trận đấu diễn ra như một buổi tập làm các cầu thủ mất đi hưng phấn.

Video: BTC thực hiện biện pháp phòng dịch Covid-19 ở sân Hàng Đẫy

Dù vậy, trợ lý Công Tuấn của đội chủ nhà tin rằng tất cả các câu lạc bộ đều hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Các trận đấu ở V-League được coi như những món quà tinh thần cho người hâm mộ trong giai đoạn tất cả căng mình phòng chống dịch Covid-19.

"Cầu thủ hai đội hôm nay đã thi đấu một trận như món quà tinh thần gửi tới người hâm mộ trong lúc đang lo lắng cho sức khỏe cộng đồng.

Hi vọng chúng tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh để tất cả cùng vượt qua khó khăn, không chỉ riêng trong bóng đá mà là cả cuộc sống, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19", trợ lý HLV Hà Nội FC phát biểu.

Ban tổ chức trận đấu thực hiện các biện pháp phòng dịch ở sân Hàng Đẫy.