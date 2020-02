Inter Miami từ chối bán Lee Nguyễn cho CLB TPHCM

Mong muốn sở hữu Lee Nguyễn của CLB TPHCM đổ bể. Đội chủ sân Thống Nhất không thể hoàn tất thủ tục chiêu mộ cầu thủ 34 tuổi trước hạn chót đăng ký danh sách của VPF vào chiều nay 22/2.

Theo thông tin từ phía đại diện CLB TPHCM, Inter Miami không đồng ý bán Lee Nguyễn. Dù CLB chủ quản của cầu thủ Việt Nam đã chiêu mộ một loạt cầu thủ sáng tạo, trong đó có tuyển thủ Mexico là Rodolfo Pizarro, song vẫn không đồng ý để Lee Nguyễn ra đi.

Lee Nguyễn không tới CLB TPHCM.

HLV Diego Alonso vẫn xem Lee Nguyễn là mảnh ghép quan trọng của Inter Miami mùa này. Do đó, đội bóng Mỹ quyết giữ Lee Nguyễn dù tiền vệ này đã gật đầu với mức giá 1 triệu USD cho 2 mùa bóng do CLB TPHCM đưa ra. Do thời hạn đăng ký chỉ còn khoảng 5 tiếng nên CLB TPHCM cũng không có thời gian mở rộng đàm phán.

Thương vụ Lee Nguyễn đổ bể khiến đội bóng của HLV Chung Hae Seong gặp nhiều khó khăn. Hai ngoại binh là Victor Prodell và Matias Jadue cùng dính chấn thương khiến CLB TPHCM phải gấp rút tìm 2 ngoại binh thế chỗ. Theo thông tin của VTC News, nhiều khả năng cả hai ngoại binh này đều đến từ Hàn Quốc.

CLB TPHCM sẽ gặp Hougang United vào ngày 25/2 tới, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup 2020. Ở trận ra quân, Công Phượng cùng đồng đội hoà 2-2 với Yangon United của Myanmar. Theo lãnh đạo CLB, đội bóng đã đề nghị hoãn trận gặp Hougang do nghi ngại tình hình lây lan Covid-19 tại Singapore, song AFC không đồng ý.

CLB TPHCM cũng đang gấp rút chuẩn bị cho V-League 2020 với trận mở màn gặp CLB Quảng Nam trên sân khách.

Video: Lee Nguyễn được CLB TPHCM theo đuổi suốt 2 tuần

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.