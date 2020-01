HLV U23 Triều Tiên khen Quang Hải, quyết thắng U23 Việt Nam

U23 Triều Tiên sẽ là đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sau hai lượt đấu ở Buriram, hai đội sẽ di chuyển tới Bangkok để chơi trận đấu mang tính quyết định tới cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo.

U23 Việt Nam chịu áp lực lớn do tình thế bất lợi trong cuộc đua giành quyền vào Tứ kết. Trong khi đó, U23 Triều Tiên dù chắc chắn bị loại nhưng vẫn quyết tâm gây khó dễ cho đội đương kim á quân.

HLV Ri Yu-il

"U23 Việt Nam là đội bóng được tổ chức tốt, nhất là hàng phòng ngự. Họ có đội trưởng chơi rất hay và một vài cầu thủ khác", HLV Ri Yu-il chia sẻ sau trận thua U23 UAE 0-2. "U23 Triều Tiên đã bị loại. Chúng tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Gặp U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên sẽ chiến đấu hết sức để giành chiến thắng"

Ông Ri Yu-il thừa nhận rằng các cầu thủ U23 Triều Tiên còn nhiều điểm thiếu sót và non kém kinh nghiệm. Dù vậy vị HLV này hi vọng rằng khi có tâm lý thoải mái, do không còn cơ hội đi tiếp, các học trò của ông có thể chơi tốt hơn hai trận thua trước U23 Jordan và U23 UAE.

Chạm trán U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam phải giành chiến thắng đồng thời hi vọng U23 Jordan và U23 UAE thi đấu sòng phẳng với nhau. Nếu hai đội bóng Tây Á "bắt tay nhau" chia điểm với tỉ số hòa có bàn thắng, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ phải dừng bước.