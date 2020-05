Cúp Quốc gia: Công Phượng tỏa sáng, CLB TPHCM bớt nỗi lo?

CLB TPHCM có lẽ là một trong những đội không vui nhất khi trái bóng V-League ngừng lăn. Trước khi giải đấu tạm hoãn do COVID-19, đội bóng của HLV Chung Hae Seong đang có khởi đầu hoàn hảo với trọn vẹn 6 điểm sau 2 vòng, là đội duy nhất có thành tích toàn thắng.

Hơn 2 tháng nghỉ, sự hưng phấn của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác có nguy cơ bị dập tắt. Ngược lại với CLB TPHCM, SHB Đà Nẵng toàn thua cả hai trận, xếp bét bảng sau 2 vòng đầu và có khoảng thời gian nghỉ để xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho chặng đường sắp tới.

Công Phượng giúp CLB TPHCM nối dài ngày vui?

Cuộc đối đầu ở Cúp Quốc gia tối nay, vì thế, còn ý nghĩa hơn một trận đấu thông thường với cả hai đội bóng. CLB TPHCM cần một chiến thắng để làm nóng trước khi trở lại guồng quay V-League, bắt đầu với chuyến làm khách dự báo khó khăn trước Hải Phòng vào tuần tới.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng muốn có trận thắng thứ hai tại Cúp Quốc gia, sau khi đã vượt qua Huế ở vòng trước. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức hiện tại đang ở trạng thái phải "góp nhặt" niềm vui, cần thắng nhiều nhất có thể để mong thoát khỏi khủng hoảng.

CLB TPHCM là đội có lợi thế hơn. Không chỉ được chơi trên sân nhà, đội bóng áo đỏ còn có đầy đủ sự phục vụ của các hảo thủ tấn công như Công Phượng, Huy Toàn, Phi Sơn, Amido Balde hay Công Hiển. Alex Lima, cầu thủ ngoại được đánh giá là có đẳng cấp cao, cũng nhiều khả năng có màn ra mắt. Hàng công cực mạnh của CLB TPHCM đủ sức xuyên thủng một trong những hàng thủ yếu nhất V-League hiện tại của SHB Đà Nẵng.

CLB TPHCM có đội ngũ đồng đều và chất lượng.

Ngược lại, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức không có nhiều cơ sở để hy vọng ngoài Đức Chinh trên hàng công. Đây là mùa bóng SHB Đà Nẵng mất nhiều cầu thủ giỏi như Đỗ Merlo hay Huy Toàn, nhưng lại không có thay thế xứng đáng. Sự bổ sung mang tên Tuấn Mạnh sẽ giúp cựu vương V-League gia cố lại hàng thủ, song như thế là chưa đủ.

SHB Đà Nẵng yếu toàn diện ở mọi tuyến và không có một thủ lĩnh đủ hay để xốc vác tinh thần. Đó là khác biệt của đội bóng sông Hàn mùa này so với mùa trước. HLV Lê Huỳnh Đức muốn chiến thắng, nhưng để "gây sốc" ở Thống Nhất, ông sẽ cần toàn đội chơi với hơn 100% khả năng.

Ở các trận đấu còn lại, CLB Viettel có trận thứ hai làm khách ở Cúp Quốc gia khi so tài với An Giang. Bàn thắng duy nhất của Việt Phong giúp Viettel hạ Sanna Khánh Hòa 1-0 ở vòng trước, và đội bóng quân đội hy vọng sẽ tiếp tục thắng An Giang để duy trì mạch bất bại.

Viettel (áo đỏ) vẫn bất bại từ đầu mùa.

Than Quảng Ninh sẽ trở lại với trận đấu gặp Dược Nam Hà Nam Định. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng được đá sân nhà, song tinh thần Nam Định đang lên cao sau trận đấu gặp HAGL. Đương kim vô địch Hà Nội FC khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu với cuộc tiếp đón Đồng Tháp ở Hàng Đẫy. Thanh Hóa sẽ so tài với Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu, còn hiện tượng Bà Rịa Vũng Tàu gặp SLNA.

Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia

Ngày 30/5

15h30: An Giang vs Viettel

17h: SLNA vs Bà Rịa Vũng Tàu

18h: Than Quảng Ninh vs Nam Định

19h: CLB TPHCM vs SHB Đà Nẵng

Ngày 31/5

17h: Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa

Cần Thơ vs Bình Phước

Quảng Nam vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

19h: Hà Nội FC vs Đồng Tháp