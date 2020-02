CLB Hà Nội có kế hoạch để cầu thủ xuất ngoại

Sau thương vụ Đoàn Văn Hậu, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ để nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Hùng Dũng,...sang nước ngoài thi đấu. Theo Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, đội bóng Thủ đô sẽ tạo điều kiện để cầu thủ đạt được nguyện vọng.

"Với các cầu thủ, ai cũng muốn cọ xát ở môi trường cao hơn, cao nhất là bóng đá châu Âu. Họ phải tự xác định được đấy là hướng đi nghề nghiệp của họ.

Hà Nội FC là bàn đạp để phát hiện, đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất để cầu thủ phát huy tốt nhất tố chất của họ. Hà Nội FC sẽ theo dõi, bám sát nguyện vọng của họ, có kế hoạch cho từng cầu thủ để đạt được mục tiêu của mỗi cá nhân", ông Quang chia sẻ.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang.

Chủ tịch trẻ tuổi của Hà Nội FC cũng cho rằng đội bóng phải thay đổi cơ cấu, hướng tới mô hình chuyên nghiệp ở nước ngoài. Hà Nội FC đang ở trên đỉnh cao V-League, song vẫn phải hướng tới thay đổi nếu không muốn tụt hậu.

"Đối với tôi, vị trí Chủ tịch Hà Nội FC rất áp lực, không chỉ trong công việc. Đây là đội bóng đại diện cho Thủ đô. Khi nhận nhiệm vụ, tôi sẽ cố gắng biến áp lực thành động lực. Những năm qua, mục tiêu CLB hướng tới phải cao hơn, xa hơn.

Để làm được điều đó, chúng ta phải thay đổi bản thân mình, nếu dậm chân là tự giết chết chính cái tốt của chúng ta. Mục tiêu của tôi với CLB là bảo vệ thành công mùa trước với chức vô địch đã đạt năm ngoái và sự đổi mới trong công tác quản lý, huấn luyện, sự chuyên nghiệp để tất cả cùng ý thức năm nay có luồng gió mới. Dù chúng ta ở trên đỉnh rồi, chúng ta phải hướng tới mục tiêu cao hơn, xa hơn.

Để đạt mục tiêu tốt hơn, chúng ta phải hướng tới mô hình chuyên nghiệp ở nước ngoài, có định hướng riêng. Không có mục tiêu như vậy thì rất khó. CLB TPHCM có sự chuẩn bị rất chu đáo ở mùa giải mới. Hà Nội FC cũng có sự tự trang bị những thứ cần thiết để hướng tới mục tiêu do BLĐ tập đoàn, BLĐ CLB đề ra. CLB xác định cầu thủ phải theo mô hình chuyên nghiệp, tự rèn luyện, làm hình ảnh, để có thành tích tốt hơn", ông Quang chia sẻ.

Hà Nội FC đặt tham vọng cao.

Hà Nội FC sẽ đá trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 với CLB TPHCM vào ngày 1/3 tới. Theo ông Vinh Quang, đội bóng sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất có thể để cống hiến cho khán giả trận cầu mãn nhãn.

"Hà Nội FC thời gian qua vẫn duy trì tập luyện. Vì giải hoãn do Covid-19 nên ảnh hưởng kế hoạch thi đấu. CLB sẵn sàng quan tâm đến những kế hoạch thi đấu do sở, ban, ngành để cùng phối hợp đảm bảo an toàn cho người hâm mộ, cầu thủ.

Hy vọng 2 CLB sẽ cùng cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn, cạnh tranh, đẹp mắt sau quãng thời gian khán giả 'đói' bóng đá nước nhà", ông Quang kết luận.

