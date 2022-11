Bối Y Lâm và 6 diễn viên, người mẫu Hong Kong bị bắt

Bối Y Lâm bị bắt vì cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp. (Ảnh: HK01)

Ngày 28/11, HK01 đưa tin Phòng Hình sự khu phía Nam Hong Kong phát động chiến dịch chống cờ bạc bất hợp pháp. Trong 6 ngày truy quét, cơ quan này bắt giữ 7 người phụ nữ, trong độ tuổi 20-30, với cáo buộc quảng cáo và tạo điều kiện cho việc tổ chức cá cược trái phép trên mạng.

Đáng chú ý, 7 người phụ nữ này là người mẫu, diễn viên và KOL nổi tiếng. Một trong số họ còn bị cáo buộc xâm phạm quyền chân dung, sử dụng trái phép hình ảnh người khác để tạo tài khoản mạng xã hội quảng cáo cho các app đánh bạc lừa đảo, tàng trữ trái phép thuốc lá điện tử.

Tất cả người bị bắt đã được tại ngoại chờ điều tra. Tuy nhiên, họ phải cam kết trình diện cảnh sát vào giữa tháng 12. Đại diện Phòng hình sự khu phía Nam Hong Kong cho biết những phụ nữ nói trên đều bị tội phạm lợi dụng. Họ được trả giá cao để quảng bá trang web sòng bạc bất hợp pháp và kêu gọi khán giả đặt tiền.

Bối Y Lâm là một trong số 7 người phụ nữ nổi tiếng bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ. (Ảnh: HK01)

Cơ quan chức năng cho biết, nếu bị kết tội, 7 người phụ nữ đối mặt với nguy cơ ngồi tù tối đa 7 năm, phạt tiền 5 triệu HKD ( 640.000 USD ) cho tội danh cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp. Trường hợp tàng trữ và buôn bán thuốc lá điện tử sẽ bị phạt tù 2 năm, phạt tiền 100.000 HKD ( 12.800 USD ).

Qua điều tra của HK01, người mẫu kiêm diễn viên Bối Y Lâm là một trong những phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ. Cô từng tham gia diễn xuất trong Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World.