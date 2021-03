Bộ Y tế thảo luận với một số quốc gia về vaccine COVID-19

(VTC News) -

Sáng 31/3, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế có buổi thảo luận cùng Đại sứ Trung Quốc, Ấn Độ và Tham tán công sứ Liên bang Nga tại Việt Nam về phòng dịch và những vấn đề liên quan đến vaccine COVID-19.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc mừng các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Liên bang Nga đạt được nhiều thành quả quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 cũng như trong công tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiêm chủng vaccine COVID-19.

Bộ trưởng Y tế bày tỏ lời cảm ơn chân thành với những hỗ trợ và hợp tác của ba nước dành cho công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung và công cuộc phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam thời gian qua.

Với vaccine phòng COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đã rà soát tổng thể quy trình cấp phép vaccine do nước ngoài sản xuất trong tình trạng khẩn cấp, theo đó đã rút ngắn thời gian xem xét các thủ tục hành chính, đảm bảo cấp phép thuận lợi và nhanh nhất. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo nguyên tắc an toàn, khoa học, hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu.

Bộ trưởng Y tế đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. Các đối tượng này có các công dân Việt Nam đi lại, giao thương, học tập tại Trung Quốc do nước bạn đã triển khai chính sách “hộ chiếu vaccine”, trong đó có ưu tiên với người tiêm vaccine của Trung Quốc.

Công ty Vabiotech (trực thuộc Bộ Y tế) là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tiếp cận, trao đổi, đánh giá tổng thể nguồn lực, khả năng cung ứng vaccine COVID-19 của đối tác Trung Quốc, cũng như nhu cầu sử dụng vaccine trong nước.

“Chúng tôi hy vọng sớm nhận được hồ sơ đăng ký cấp phép vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ điều kiện, việc cấp phép sẽ được thực hiện nhanh chóng trong vòng 2 tuần”, ông Long nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong buổi thảo luận với Đại sứ Trung Quốc, Ấn Độ và Tham tán công sứ Liên bang Nga tại Việt Nam sáng nay 31/3.

Tại buổi thảo luận, chia sẻ về những đề xuất liên quan đến việc cung ứng vaccine Sputnik V cho Việt Nam cũng như hợp tác trong việc sản xuất vaccine này, ông Bublikov Vadim, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết sẵn sàng phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành của Việt Nam trong việc thực hiện các thoả thuận liên quan đến vaccine Sputnik V.

Trong khuôn khổ buổi thảo luận, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verna và Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã trao đổi về các chương trình hợp tác y tế, đặc biệt là vấn đề về vaccine COVID-19.

Ấn Độ đang sản xuất 2 loại vaccine phòng COVID-19, một loại của hãng AstraZeneca đặt hàng (loại này không phục vụ thị trường Việt Nam) và một loại do Công ty Bharat Biotech sản xuất có tên Covaxin. Tại Việt Nam, Công ty Đức Minh đã nộp hồ sơ lên Bộ Y tế để xin đăng ký cấp phép cho vaccine Covaxin.

Về đề xuất của Việt Nam trong việc phối hợp hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu, phát triển, Ấn Độ cho biết sẽ trao đổi vấn đề này với các công ty nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccine của Ấn Độ để bàn luận về phương thức hợp tác.

Bộ trưởng Y tế đề xuất Ấn Độ tăng cường hỗ trợ, trao đổi với Việt Nam để giúp Việt Nam sớm chủ động sản xuất được vaccine "5 in 1" do Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất, hiện sử dụng để tiêm trẻ em Việt Nam an toàn và hiệu quả. Đồng thời, hai bên cũng bàn thảo và nhất trí tăng cường trong lĩnh vực đầu tư sản xuất công nghiệp dược tại Việt Nam.