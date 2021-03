Bộ TT&TT phối hợp công an mời YouTuber Thơ Nguyễn lên làm việc

(VTC News) -

Ngày 11/3, trả lời PV VTC News, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Cục đã yêu cầu Tik Tok và YouTube chặn, gỡ những clip vi phạm liên quan đến tài khoản Thơ Nguyễn.

"Hiện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đang phối hợp với Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) để mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc về dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan, sau đó sẽ xử lý theo quy định", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Thơ Nguyễn dùng búp bê ''cầu vía học giỏi" cho trẻ em. (Ảnh cắt từ clip)

Thơ Nguyễn là một hot YouTuber (nhà sáng tạo, sản xuất nội dụng trên YouTube) được nhiều thiếu nhi và cha mẹ theo dõi kênh. Hiện kênh YouTuber của người này có khoảng 8,7 triệu lượt đăng ký theo dõi, đứng top đầu những kênh YouTube được nhiều người theo dõi ở Việt Nam.

Những ngày qua, YouTuber này đăng tải clip trên tay ôm một con búp bê, tay kia cầm chiếc vòng để trước mặt búp bê và giới thiệu có nhiều bạn nhỏ nhờ xin vía học giỏi. “Giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được lắc ngang, không cầu được lắc dọc, nói chung là cứ lắc tứ tung đi”, cô nói.

Chưa hết, YouTuber này còn nói “bạn ấy” thích uống nước ngọt, khi khui lon nước phát ra tiếng xịt ga lớn, cô khẳng định “bạn ấy” uống tham, uống như vậy là các bạn nhỏ sẽ học giỏi?.

Clip của Thơ Nguyễn gây phẫn nộ lớn với cộng đồng, nhiều người lo ngại những clip này sẽ tác động xấu, ảnh hưởng đến suy nghĩ và tạo hành vi lệch lạc cho trẻ em khi đây là đối tượng chính của kênh YouTube này.