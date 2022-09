Bộ sưu tập đặc biệt The Classia – khắc họa dấu ấn cá nhân

(VTC News) -

Trong số 176 căn vốn đã giới hạn đó, The Classia dành riêng 20 căn phiên bản đặc biệt nhằm cá nhân hoá phong cách sống lịch lãm, thể hiện đẳng cấp, khắc họa tính cách và dấu ấn danh giá của từng chủ nhân.

Nơi khẳng định đẳng cấp của chủ nhân tinh hoa

Nhà không chỉ là không gian nghỉ ngơi mà còn phản ánh tính cách của gia chủ. Đặc biệt, với tầng lớp tinh hoa, ngôi nhà là nơi tạo nên dấu ấn cá nhân và khẳng định vị thế. Thấu hiểu tâm lý khách hàng thượng lưu, Tập đoàn Khang Điền đã cho ra mắt bộ sưu tập gồm 20 căn phiên bản đặc biệt tại The Classia. Không chỉ chú trọng đến chất lượng, những ngôi nhà phiên bản đặc biệt này còn đáp ứng được nhu cầu thể hiện cái tôi của gia chủ.

20 căn phiên bản đặc biệt sở hữu những vị trí đẹp nhất tại The Classia.

Hòa trong sắc thái sang trọng của toàn dự án, 20 ngôi nhà đặc biệt sở hữu phong cách thiết kế Neo Classic (Tân cổ điển) tinh tế. Những ai từng tham quan Châu Âu nhận ra ngay thiết kế Neo Classic của một châu lục vừa luôn giữ gìn truyền thống vừa không ngừng cập nhật hơi thở hiện đại. The Classia gợi nhớ về những tòa nhà tráng lệ và lãng mạn tại những thành phố đặc trưng của miền nam châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp… Những dãy nhà theo thiết kế Neo Classic của The Classia toát lên nét đẹp kiêu kỳ và lãng mạn, khiến mọi người mơ tưởng mình đang đứng tại Nice, thành phố xinh đẹp quanh năm rực nắng ở miền nam nước Pháp.

Điểm nhấn của The Classia là mái ngói Mansard xám xanh đặc trưng gợi nhớ đến nét đẹp hoài cổ và hiện đại của Châu Âu, nơi có những lâu đài tráng lệ và bình yên làm say lòng người. Mái Mansard có hình dáng chóp vươn cao, mang nét bề thế như một vương miện uy nghi. Trong kiến trúc cung điện Pháp, phần mái đóng vai trò rất quan trọng, thể hiện sự cao quý của tầng lớp hoàng gia và nét kiêu hãnh của giai cấp quý tộc.

Những ngôi nhà sở hữu vị trí đẹp nhất tại The Classia tọa lạc trên diện tích đất lớn với chiều ngang hơn 10m mang đến không gian sống rộng thoáng, giúp gia chủ dễ dàng bố trí nội thất, thiết kế sân vườn và tận hưởng những khoảng xanh thiên nhiên. Tại The Classia, dấu ấn của gia chủ và giá trị ngôi nhà được lưu giữ và trường tồn theo thời gian, vừa là nơi khẳng định vị thế, vừa là gia sản truyền đời.

Vị trí góc với 3 mặt tiền và diện tích sử dụng lớn.

Cõi riêng với những đặc quyền trong từng không gian sống

Giá trị độc bản làm nên sự đặc biệt của bộ sưu tập này là mỗi ngôi nhà đều có tên riêng lấy cảm hứng từ âm nhạc cổ điển như Sonata, Moonlight, Rondo, Elise, Minuet… Đồng thời, sự kết hợp với những con đường mang tên Chopin, Beethoven, Mozart… gợi nhớ nét sang trọng và đẳng cấp với những buổi hoà nhạc cổ điển vốn dành riêng cho giới quý tộc châu Âu. Bộ sưu tập đặc biệt làm nên sự kết hợp hài hoà của các cung điệu trầm bổng trong bản giao hưởng vượt thời gian The Classia. Đặc biệt, gia chủ có thể đặt lại tên ngôi nhà của mình theo nhu cầu riêng thể hiện dấu ấn cá nhân.

Phiên bản đặc biệt có tầm nhìn thoáng rộng, gần với công viên xanh.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Khang Điền còn dành tặng 5 đặc quyền phục vụ nhu cầu sống xanh, sống sạch, sống an ninh, sống hạnh phúc. Ngoài ra, cư dân có thể tận hưởng tất cả các tiện ích nội khu như hồ bơi tràn, sân tennis trên cao, phòng gym cao cấp, công viên xanh, đường chạy bộ, khu thể thao ngoài trời, vườn BBQ… để trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn tại The Classia.

The Classia đã hoàn thiện hệ tiện ích, hạ tầng trước ngày mở bán (Ảnh thực tế).

Điểm hẹn lý tưởng của cộng đồng tinh hoa

Đối với những người am tường phong cách sống, không gian sống đúng nghĩa không chỉ mang đến nguồn năng lượng tích cực mà còn đảm bảo sự riêng tư, môi trường sinh thái, dịch vụ đặc quyền cùng tiện ích xứng tầm. Đáp ứng những chuẩn mực khắt khe nhất, The Classia là một nơi đáng sống, thu hút các tầng lớp tinh hoa như doanh nhân, trí thức, chuyên gia và các nhà đầu tư sắc bén. Đồng thời, đây còn là nơi an cư lý tưởng và môi trường an toàn cho thế hệ kế thừa phát triển toàn diện.

The Classia sẽ chính thức mở bán vào ngày 11/09 với nhiều chương trình hỗ trợ tài chính hấp dẫn.

20 căn phiên bản đặc biệt tại The Classia thừa hưởng trọn vẹn những giá trị vô hình – hữu hình từ môi trường sống đẳng cấp, mở ra các cơ hội kết nối cùng những cư dân cùng dự án và tạo cơ hội cho những sự hợp tác đắt giá. Trong tương lai, The Classia cùng với các khu dân cư cao cấp do Tập đoàn Khang Điền phát triển trước đó như Mega, Safira sẽ góp phần tạo nên cộng đồng tinh hoa tại Thành phố Thủ Đức.

Liên hệ dự án: 0823 968 368 | www.theclassia.com.vn