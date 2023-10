Bộ Công an yêu cầu Quảng Nam rà soát tài sản của tổ chức, cá nhân để điều tra

(VTC News) -

Ngày 6/10, ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nhận được văn bản của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về việc phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện việc này.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an theo yêu cầu; Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu theo văn bản của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an.

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vụ án.

Trước đó, ngày 27/9/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Theo văn bản này, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại 2 chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tài sản, gồm: Bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… (bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân).

Trong đó, có trường hợp L.Q.B. (44 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT của 4 công ty (4 pháp nhân), gồm Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (trụ sở Quận 12, TP.HCM), Công ty Cổ phần Đầu tư TM-DV Điện lực (trụ sở TP.HCM), Công ty Cổ phần Tập đoàn LALUNA (Quận 1, TP.HCM) và Công ty Cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân nêu trên có phát sinh giao dịch (chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi…), Cơ quan An ninh Điều ra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản trao đổi trước với đơn vị để thống nhất hướng xử lý.