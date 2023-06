Bố cháu bé 1 tháng bị bạo hành lý giải chi phí 60 triệu thuê bảo mẫu

(VTC News) -

Ngày 1/6, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn đang làm việc với Vũ Khánh Chi (SN 2002, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định) để xác minh hành vi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi.

Nhớ lại vụ việc, anh Nguyễn Văn B. (SN 1992, trú tại HH2C Linh Đàm, Hoàng Liệt, bố đẻ cháu bé) cho biết, khoảng 6h ngày 31/5, anh đang đi công tác thì được vợ ở nhà báo về sự việc. Anh không đủ bình tĩnh để xem hết clip. Mất hơn 3 giờ đồng hồ để quay về nhà, người bố vừa lo cho con, vừa nghĩ đủ phương án để giải quyết sự việc sao cho ổn thỏa.

“Tôi nghĩ rằng nếu mình nóng lên, thỏa cơn giận lúc đó mà chẳng may quá tay lỡ đà thì tự mình làm khổ nhiều người hơn”, bố của cháu bé bị bạo hành kể lại và cho biết anh luôn tự nhủ phải giữ bình tĩnh khi xử lý việc này.

Về tới nhà, anh B. thấy bảo mẫu tên Chi liên tục khóc, tỏ ra hoảng loạn và đòi tự tử bằng dao, nhảy lầu. Người nhà cháu bé sau đó phải giữ tay chị này đồng thời liên lạc với Công an phường Hoàng Liệt để tiếp nhận vụ việc.

Bảo mẫu bạo hành trẻ 1 tháng tuổi được anh B. đưa tới cơ quan công an.

“Sau đó, tôi đưa cô này lên công an phường, đồng thời đưa sự việc lên mạng để cảnh tỉnh mọi người. Dù bảo mẫu có tỏ ra thân thiện tới đâu thì cũng đừng quá tin tưởng họ mà cần có sự đề phòng”, người đàn ông tiếp lời, đồng thời cho hay trong quá trình trông giữ cháu bé, bảo mẫu Vũ Khánh Chi thường xuyên tỏ ra là người nhẹ nhàng và thân tình với gia đình anh B.

Sau khi xảy ra sự việc, phía gia đình cháu bé giao bảo mẫu cho công an đồng thời cam kết không kiện tụng. Anh B. lý giải mục đích trình báo công an của gia đình chỉ là tạo sự răn đe cho chính người phụ nữ này.

Trước thông tin gia đình bỏ ra số tiền thuê trông cháu bé lên đến 60 triệu/tháng, anh B. cho biết đã thuê bảo mẫu này qua một trung tâm chuyên nghiệp. Trung tâm này cam kết bảo mẫu sẽ chăm sóc, massage, hay theo dõi cháu bé ốm nhẹ có thể xử lý. Mức giá quy định là 1 triệu đồng/ngày. “Tuy nhiên, vì cô này trông cả đêm nữa nên chúng tôi quyết định trả gấp đôi là 2 triệu đồng/ngày mà không hề suy nghĩ gì”, bố cháu bé nói thêm.

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt, anh Nguyễn Văn B. thuê Vũ Khánh Chi (SN 2002, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định) làm giúp việc chăm sóc con mới đẻ (1 tháng, chưa đăng ký khai sinh). Chi được thuê khoảng 1 tháng nay.

Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2h cùng ngày, Chi có hành vi bạo hành con của anh B. Vì vậy, anh B. yêu cầu Chi đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Anh B. cho biết sức khoẻ cháu bé ổn định, không có thương tích. Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản ghi nhận nội dung vụ việc trên, báo cáo Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định. Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang tạm giữ Chi để điều tra xác minh.

Minh Tuệ