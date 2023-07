BLACKPINK nhảy trên nền nhạc 'See tình', Hoàng Thùy Linh lên tiếng

(VTC News) -

Tối 19/7/2023, đêm biểu diễn đầu tiên của nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK đã diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút sức quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Các cô gái của Hàn Quốc không chỉ biểu diễn những bản hit đình đám của mình như: How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire... mà còn dành tặng khán giả Việt món quà đặc biệt: Màn vũ đạo điêu luyện trên nền nhạc ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh.

Hoàng Thùy Linh đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh BLACKPINK nhảy trên nền nhạc "See tình".

Phần biểu diễn này đã khiến khán giả có mặt tại khán đài như "bùng nổ" vì quá phấn khích. Rõ ràng BLACKPINK có sự quan tâm và tìm hiểu về âm nhạc Việt Nam nên mới dành tặng công chúng Việt "món quà" ấn tượng đến vậy.

Cũng như các khán giả Việt Nam, Hoàng Thùy Linh - chủ nhân ca khúc See tình vô cùng thích thú trước "món quà" bất ngờ này.

Ngay trong đêm, nữ ca sĩ đăng tải lại đoạn clip BLACKPINK nhảy trên nền nhạc bản hit của mình lên Instagram kèm dòng trạng thái: "Các bạn thật tuyệt vời! Yêu các bạn rất nhiều".

BLACKPINK chiếm trọn sự chú ý và thiện cảm từ khán giả Việt.

Đồng thời, Hoàng Thùy Linh còn gắn thẻ Instagram của các ca sĩ trong nhóm nhạc BLACKPINK vào bài viết để gửi lời cảm ơn.

Việc nhóm nhạc nữ đình đám của Hàn Quốc đem ca khúc của Hoàng Thùy Linh lên sân khấu để thể hiện một màn vũ đạo sẽ không chỉ là để bày tỏ tình cảm, sự quan tâm của họ tới fan và âm nhạc của Việt Nam mà còn khiến ca khúc này được lan tỏa và "gây sốt" trở lại.

Hoàng Thùy Linh phấn khích trước "món quà" của BLACKPINK.

Chính vì thế, không khó hiểu khi khán giả và Hoàng Thùy Linh lại thích thú đến vậy trước phần biểu diễn đặc biệt này. Trên thực tế, trước đó ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh đã lan tỏa ở nhiều nước trên thế giới và đặc biệt là Hàn Quốc.

Điệu nhảy và giai điệu "tình tang tang tính" của See tình "phủ sóng" rộng rãi trên mạng xã hội, được nhiều nghệ sĩ quốc tế thể hiện lại. Đặc biệt "ông hoàng YouTube" của Hàn Quốc - PSY - cũng cover lại ca khúc này. See tình còn lọt vào bảng xếp hạng Viral 50 của Spotify Hàn Quốc.

