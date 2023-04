BLACKPINK đốt cháy sân khấu, làm nên lịch sử tại Coachella 2023

Trưa 16/4 (theo giờ Việt Nam), BLACKPINK đã chính thức đổ bộ sân khấu Coachella 2023 sau 4 năm kể từ 2019, xác lập lịch sử là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên trình diễn với vai trò Headliner tại sự kiện âm nhạc đình đám này.

Với 250 triệu lượt xem qua Youtube và 125.000 khán giả đến xem trực tiếp là con số "ấn tượng" mà BLACKPINK đem về cho Coachella 2023. Màn trình diễn của nhóm cũng là màn trình diễn được xem livestream nhiều nhất trong lịch sử Coachella.

Tại đây, nhóm nữ nhà YG đã đem đến 18 phần trình diễn nhóm và solo trong gần 2 tiếng đồng hồ. Các cô gái mở đầu đêm diễn với ca khúc "Pink Venom", mang lại hiệu ứng bùng nổ ngay khi vừa xuất hiện.

Các bài hát được ra mắt trước đó như "Lovesick Girls", "How You Like That", "BOOMBAYAH", "Whistle hay Pretty Savage"... cũng được đem trở lại Coachella với những bản phối mới. Cách dàn dựng sân khấu, hiệu ứng từ màn hình LED, trang phục đến cách làm chủ sân khấu của 4 cô gái đem đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

Bên cạnh sân khấu nhóm, các cô gái cũng đem đến những phần trình diễn riêng với các ca khúc solo. Jennie à thành viên mở màn với "You & Me", sau đó chị cả Jisoo cũng đem đến bài hát ra mắt solo của mình là "FLOWER". "Bông hồng Úc" Rosé ghi dấu ấn mạnh mẽ với phút giây lắng đọng cùng bản Ballad "Gone" kết hợp đầy bùng nổ cùng "On The Ground". Trong khi em út Lisa "cực sung" với bản hit "Money" cùng vũ đạo múa cột đầy điêu luyện.

Trở lại sân khấu Coachella sau 4 năm, BLACKPINK tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi các từ khóa liên quan đến các cô gái tại lễ hội âm nhạc này đang cán mốc hàng triệu lượt sử dụng, truy cập, thịnh hành trên toàn cầu. Hầu hết cư dân mạng đều dành lời khen cho các nữ thần tượng.

BLACKPINK sẽ còn một đêm biểu diễn nữa tại tuần thứ hai của Coachella vào 11 giờ ngày 23/4 tới đây (theo giờ Việt Nam). Sau hiệu ứng bùng nổ của đêm đầu tiên, khán giả đặt kỳ vọng lớn vào một đêm nhạc "cháy" hơn nữa của 4 cô gái, chính thức đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp nhóm.

Hải Thụy