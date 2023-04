Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân tử vong của một thầy giáo khi nhậu với nhóm bạn

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, trưa ngày 7/4, anh T.Q.Đ (39 tuổi, ngụ xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình) có nhậu cùng nhóm bạn ở trong chòi canh rẫy của một người dân ở thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, những người nhậu cùng phát hiện anh Đ tử vong nên đã báo lực lượng chức năng.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Bình đã đến bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân Đ tử vong do xuất huyết não. Trên đầu nạn nhân có một vết thương.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người nhậu cùng với anh Đ cho biết trong quá trình nhậu anh Đ đã tự dùng chiếc chén gây ra vết thương trên đầu.

Được biết, anh Đ. là thầy giáo dạy thể dục.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang đối chiếu lời khai của những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Thiện Nhân