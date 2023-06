Bình Phước: Bé 2 tuổi tử vong sau khi ngã vào thùng nước ở trường

Ngày 7/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ cháu L.K.B.A. (2 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) tử vong tại trường mầm non Baby Shark (khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong), nghi do bị ngã vào thùng nước trong nhà tắm.

Nhà trẻ mầm non tư nhân Baby Shard, nơi xảy ra vụ bé B.A. tử vong.

Trước đó, ngày 6/6, bé B.A. được người nhà đưa đến gửi tại Trường Mầm non Baby Shark. Đến khoảng 16h cùng ngày, người nhà nhận được tin nhắn bé B.A. đã tử vong tại bệnh viện.

Theo trình báo ban đầu, khoảng 15h ngày 6/6, bé B.A. cùng các bé khác được người trông trẻ đưa xuống nhà tắm để tắm. Trong thời gian tắm, các bé chạy qua lại nghịch nước cùng nhau.

Khoảng 15 phút sau, người trông trẻ đi đến khu vực sàn nhà tắm để kiểm tra thì phát hiện cháu B.A. đã bị ngã cắm đầu vào thùng nước để trong sàn nhà tắm.

Mặc dù được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng bé B.A. đã tử vong sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

