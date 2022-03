Bình Dương phạt 2 doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng hơn 440 triệu đồng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường ngày 4/3, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Chung Phát (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một) hơn 188 triệu đồng và chi nhánh 2 - Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Viễn Dương VCORP (tại phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TP Thuận An) hơn 256 triệu đồng do bán xăng Ron 95 kém chất lượng.

Cây xăng của Công ty TNHH Một thành viên Chung Phát bị xử phạt vì bán xăng không đúng tiêu chuẩn. (Ảnh: Cục QLTT Bình Dương)

Hai doanh nghiệp này cũng bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong 2 tháng.

Trước đó, lần lượt ngày 6/1 và ngày 25/1, lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hai điểm bán xăng này. Nghi vấn về chất lượng xăng, đoàn kiểm tra lấy các mẫu xăng gửi đi kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả, chất lượng các mẫu xăng không phù hợp với quy chuẩn.