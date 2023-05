Bình Dương: Ô tô tải tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, 3 người thương vong

(VTC News) -

Vào 19h ngày 30/5, tại ngã tư đường Thuận An Hoà giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, khi các phương tiện đang dừng đèn đỏ thì xe tải mang BKS: 61C-268.90 bất ngờ lao tới, lùa nhiều xe máy.

Vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nạn nhân tử vong được xác định 20 tuổi, quê Nam Định, làm công nhân tại một nhà máy trên địa bàn.

Tại hiện trường, đầu xe tải hư hỏng nặng, 3 xe máy nằm la liệt giữa đường.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp Công an TP Thuận An phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

