BIM Land giới thiệu Sailing Club Residences Ha Long Bay với công nghệ bom tấn

(VTC News) -

Sự kiện có sự tham gia của đại diện cao cấp đến từ đơn vị quản lý Sailing Club Leisure Group, chủ đầu tư BIM Land và đơn vị phân phối độc quyền MGV. Với sự dẫn dắt của MC Phí Linh, các diễn giả sẽ trải nghiệm sự khác biệt vượt trội của dự án nghỉ dưỡng đầu tiên mang thương hiệu Sailing Club tại Hạ Long.

Theo chia sẻ từ đơn vị tổ chức, lần đầu tiên BIM Land đưa công nghệ Aximmetry vào sự kiện giới thiệu dự án. Công nghệ Aximmetry thường được sử dụng để tạo ra các nội dung thực tế hỗn hợp (mixed-reality) bằng cách tích hợp các công nghệ AR, VR và các kỹ xảo khác.

Trong nhiều năm gần đây, công nghệ tiên tiến này được ứng dụng trong không ít sản phẩm điện ảnh bom tấn thế giới như: Game of Thrones, Guardians of the Galaxy, X-men, Man of Steel…

Đưa công nghệ này vào một sự kiện trên không gian mạng sẽ mang tới cho khách mời những trải nghiệm chân thực và sống động chưa từng có. Không gian sân khấu sự kiện được xây dựng để tạo nên hành trình khám phá phong cách kiến trúc tối giản tinh tế và tinh thần nội thất Scandinavi.

Đặc biệt, các diễn giả và người tham gia sự kiện hoàn toàn được làm chủ sự dịch chuyển hành trình. Từ khung cảnh căn biệt thự tuyệt đẹp dưới ánh bình minh bên bờ biển, khách mời có thể được đưa tới bữa tiệc BBQ ngoài trời trong khung cảnh hoàng hôn.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc sản xuất sự kiện đặc biệt này là ông Cho Tae Joon, người từng sản xuất nhiều nội dung của đài SBS, đồng thời tham gia sản xuất các nội dung quan trọng cho cựu tổng thống Hàn Quốc, trong đó có phim “Frontier of the Green Growth” được công chiếu tại Liên Hiệp Quốc.

Ông cho biết: “Hợp tác với BIM Land cho sự kiện trực tuyến lần này là một thách thức thú vị với chúng tôi. Trong sự kiện này, chúng tôi sẽ đưa khán giả vào những không gian mô phỏng gần như chính xác dự án Sailing Club Residences Ha Long Bay. Qua đó, giúp cho khán giả hình dung phần nào về phong cách sống sang trọng mới mà dự án này mang lại”.

Sự kiện được phát sóng trực tuyến vào lúc 9h30 sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 10 năm 2021 trên fanpage chính thức của dự án Sailing Club Residences Ha Long Bay, fanpage của báo điện tử VNExpress, trang thông tin điện tử CafeF, và kênh Youtube BIM Group Official.

Đặc biệt, tham gia buổi livestream, khách mời có cơ hội trúng thưởng những món quà giá trị như Apple Watch Series 6, loa Marshall Stanmore 2 và tai nghe Airpod 2 khi trả lời đúng các câu hỏi của minigame.

Để tham gia, bạn chỉ cần truy cập đường link trò chơi được ghim tại bình luận của bài livestream trên các kênh phát sóng sự kiện trực tuyến.

Sailing Club Signature Resort Halong Bay là dự án hợp tác thứ hai giữa nhà phát triển BIM Land và đơn vị vận hành Sailing Club Leisure Group. Trước đó, năm 2019, hai đối tác này đã đạt thành công ấn tượng với dự án Sailing Club Villas Phu Quoc. Chỉ trong vòng 4 tháng sau khi chính thức ra mắt, 130 căn biệt thự của dự án này đã có chủ nhân. Dự kiến, dự án sẽ triển khai bàn giao vào Quý IV/2021 năm nay.

Đưa cảm hứng của sự sang trọng mới đến Hạ Long, sự kiện “Căng buồm ra khơi cùng Sailing Club” hứa hẹn là chuyến hành trình đầy cảm xúc trong một dự án nghỉ dưỡng xứng tầm đầu tư với chất sống phóng khoáng và thiết kế giàu cá tính.