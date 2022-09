BIM Group lan tỏa giá trị sống ưu tú với giải đấu BIM Group 5150 Phu Quoc

(VTC News) -

Khởi tranh ngày 20/11/2022 tại Phú Quốc, giải thi đấu BIM Group 5150 Phu Quoc 2022 là lần đầu tiên một sự kiện 5150 - thuộc hệ thống giải đấu ba môn phối hợp của IRONMAN nổi tiếng toàn thế giới, được tổ chức tại Việt Nam. Tên gọi 5150 xuất phát từ tổng quãng đường của cuộc đua là 51,50km. Trong đó gồm: bơi 1,5km, đạp xe 40km và chạy đường dài 10km.

BIM Group 5150 Phu Quoc 2022 là cơ hội tuyệt vời để các vận động viên không chuyên, người mới tập luyện ba môn phối hợp (triathlon) được cọ xát thực tế trong một cuộc đua tiêu chuẩn thi đấu Olympic. Đối với các vận động viên chuyên nghiệp, sự kiện là dịp tận hưởng tinh thần thể thao trong cảnh sắc đảo ngọc Phú Quốc và luyện tập cho giải IRONMAN.

BIM Group 5150 Phu Quoc 2022 diễn ra tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina, chỉ cách Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc 10 phút đi xe. Khu phức hợp do BIM Land - thành viên Tập đoàn BIM Group đầu tư, phát triển, quy tụ nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp hàng đầu thế giới như Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc, Sailing Club Phu Quoc, v.v.

Cũng trong thời gian diễn ra BIM Group 5150 Phu Quoc 2022, từ ngày 19/11/2022, Khu phức hợp Phu Quoc Marina tổ chức các hoạt động ý nghĩa như giải chạy từ thiện, chuỗi lễ hội Beach Fest bên bờ biển với các hoạt động giải trí, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật mang đậm phong cách phóng khoáng, trẻ trung. Các vận động viên và du khách có thể dành thời gian tham dự lễ hội thú vị này để cùng thả lỏng, thư giãn và giao lưu, kết nối sau những căng thẳng trên đường đua.

Theo thiết kế từ Ban tổ chức, các vận động viên sẽ bắt đầu hành trình bên cạnh InterContinental Long Beach Resort và sau đó bơi một vòng đơn hình tam giác dài 1,5km tại vùng biển Bãi Trường xinh đẹp.

Sau khi bơi, các vận động viên sẽ ra khỏi khu nghỉ dưỡng và được trải nghiệm đạp xe hai vòng 40 km theo chiều ngược chiều kim đồng hồ về phía Nam của hòn đảo trước khi quay trở lại và đi về phía Bắc qua Khu phức hợp Giải trí và Nghỉ dưỡng Phú Quốc Marina để hoàn thành chặng đua.

Toàn cảnh Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina – nơi diễn ra giải đấu BIM Group 5150 Phu Quoc 2022.

Ở chặng cuối cùng, các vận động viên sẽ được trải nghiệm đường chạy hai vòng 10km dọc theo bãi biển và khu phức hợp nghỉ dưỡng trước khi kết thúc gần Sailing Club Signature Resort Phú Quốc bên bờ biển, nơi các vận động viên có thể hồi phục và ăn mừng thành công của họ trong không gian nghỉ dưỡng tích hợp.

Ngoài sự kiện chính của chuỗi ba môn phối hợp “5150 Triathlon” vào Chủ nhật (20/11/2022), chương trình còn có các sự kiện ngoài lề trong suốt cuối tuần dành cho các vận động viên, gia đình và du khách đến thưởng thức tại Khu phức hợp Phú Quốc Marina bao gồm chạy từ thiện Newborns Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, SUNRISE SPRINT Việt Nam Triathlon và một loạt các Lễ hội bãi biển để thư giãn cũng như giao lưu trước và sau cuộc đua.

Tập đoàn BIM Group - Nhà tài trợ chiến lược của 5150 Triathlon Series tại Việt Nam cùng Sunrise Events Vietnam hướng đến mục tiêu kiến tạo một giải đấu tiêu chuẩn, an toàn, chất lượng cho cộng đồng.

BIM Group 5150 Phu Quoc sẽ là sự kiện thể thao - du lịch - giải trí thường niên được chờ đón nhất dành cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố đảo Phú Quốc, để từ đó lan tỏa thông điệp “Best In Me” – mỗi người trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình” thông qua rèn luyện, từ đó hình thành lối sống tích cực, phát huy những gì tốt đẹp nhất nơi bản thân mỗi người.

Ông Đoàn Quốc Huy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM Group cho biết: “Với tầm nhìn kiên định về phát triển bền vững, BIM Group hướng đến kiến tạo, nâng tầm giá trị sống thông qua các lĩnh vực đầu tư. Xuyên suốt chặng đường 28 năm phát triển, chúng tôi truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh, tích cực trong cộng đồng.

Giờ đây, ở cương vị đồng hành cùng giải thi đấu quốc tế BIM Group 5150 Phu Quoc – Best In Me, tổ chức tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina, một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng của tập đoàn, chúng tôi tiếp tục sứ mệnh lan tỏa các giá trị sống ưu tú ấy. Nỗ lực hơn mỗi ngày - Best In Me - là thông điệp mà BIM Group gửi gắm đến các vận động viên tham dự cuộc thi và cộng đồng”.

Đại diện Nhà tổ chức, Tổng Giám đốc Sunrise Events Việt Nam, ông Onslo Carrington chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với tập đoàn BIM Group để mang sự kiện “5150 Triathlon” đầu tiên đến Việt Nam và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của phong trào thể thao phối hợp và lối sống năng động tại Việt Nam.

Khát vọng của chúng tôi là phát triển BIM Group 5150 Phú Quốc thành sự kiện 5150 lớn nhất châu Á và một ngày nào đó sánh ngang tầm vóc, quy mô và danh tiếng của các sự kiện như Noosa Triathlon ở Queensland, Úc – giải ba môn phối hợp cự ly tiêu chuẩn Olympic lớn nhất thế giới, nơi chào đón hàng nghìn vận động viên tham gia hàng năm”.