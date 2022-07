Biệt thự nghỉ dưỡng mà Justin Bieber thuê 10.000 USD/đêm sang chảnh cỡ nào?

(VTC News) -

Nằm trên đỉnh vách đá của bờ biển Hamakua tuyệt đẹp của Đảo Lớn, Waterfalling Estate sở hữu vẻ đẹp như tranh vẽ, có thác nước riêng, sân golf, sân vận động quần vợt và hồ bơi đạt chuẩn Olympic với đường trượt nước riêng. Sắp tới, bất động sản này sẽ được bán đấu giá.

Waterfalling Estate có một hồ bơi với đường trượt hai tầng riêng

Nơi nghỉ yêu thích của người nổi tiếng

Không có gì lạ khi ngôi nhà này được những người nổi tiếng như Justin Bieber yêu thích. Năm 2016, nam ca sĩ gây chú ý khi thuê bất động sản này trong 2 tuần với giá 10.000 USD/đêm. Justin đã thuê và ở căn nhà này cùng hội bạn thân và thuê trực thăng.

Waterfalling Estate này cũng được chọn làm địa điểm quay cho các chương trình thực tế được yêu thích như "Love Island" và "Ex on the Beach". Ngôi nhà này thậm chí còn được chọn trong tập cuối cho "Cuộc săn nhà cuối cùng" của HGTV.

Thác nước riêng và quang cảnh đại dương

Nằm cách Hilo vài kilomet về phía bắc trên diện tích 3,23 ha, biệt thự này có tầm nhìn ra nơi rừng già tiếp giáp với đại dương và bờ biển Hamakua. Không chỉ có vị trí tuyệt đẹp, ngôi nhà còn có đầy đủ tiện nghi với 5 phòng ngủ, 10 phòng tắm.

Nơi đây có vị trí đắc địa khi có một thác nước riêng và tầm nhìn ra đại dương.

Khu vực sinh hoạt chính, bao gồm nhà bếp dành cho đầu bếp và khu vực ăn uống có tầm nhìn ngoạn mục ra đại dương và thác nước. Hai dãy phòng dành cho khách, một phòng trò chơi, giải trí, hai bồn sục tạo sóng, phòng tắm hơi, vòi hoa sen, nhà bếp ngoài trời và khu vực ăn uống.

Một trong những phòng ngủ bên trong dinh thự Hawaii.

Biệt thự này có mọi thứ bạn cần cho kỳ nghỉ tuyệt vời.

Bất động sản này còn có một garage cho 4 xe hơi, một sân bay trực thăng và khu đất rộng 0,55 ha.

Các hoạt động mạo hiểm và khung cảnh hoàng hôn tuyệt vời

Khu vực Đảo lớn cung cấp một số hoạt động giải trí, địa điểm tham quan cho khách nghỉ dưỡng. Từ những bãi biển tuyệt đẹp như Kauna'oa và Punalu'u đến đi bộ đường dài trong công viên Bang Akaka Falls và công viên Lịch sử Kalahuipua'a. Gần đó, du khách có thể đến tham quan thị trấn Kawaihae với nét quyến rũ lịch sử độc đáo và thiên đường mua sắm Queen's Marketplace.

Có rất nhiều hoạt động giải trí xung quanh Waterfalling Estate - nếu bạn quyết định thuê ngôi nhà trị giá 10.000 USD/đêm.

Biệt thự có sân tennis riêng

Các hoạt động vui chơi khác bao gồm thăm Công viên Quốc gia Volcano, xem cá voi, biểu diễn trong rừng, chợ nông sản, câu cá đẳng cấp thế giới và ngắm cảnh hoàng hôn khó quên.

Hiện, ngôi nhà xa hoa này đang được niêm yết với giá 10 triệu USD và sẽ được bán đấu giá vào ngày 15/8.