Biển nào cấm xe chở hàng nguy hiểm?

C

Biển 3

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo "cấm xe chở hàng nguy hiểm" được ký hiệu là P.106c. Biển này được dùng để biểu thị đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm không được phép tiếp cận hoặc đi qua một vị trí cụ thể trên đường.

Biển báo P.106c thường được đặt tại các khu vực có giới hạn an toàn, khu vực dân cư, khu vực gần các cơ sở dược phẩm, trường học hoặc khu vực không an toàn cho xe chở hàng nguy hiểm đi qua.

Mục đích của biển là để bảo vệ an toàn của cộng đồng, tránh rủi ro và nguy cơ do hàng hóa nguy hiểm gây ra.