BIDVRUN - Dấu ấn 5 năm của những bước chạy nhân văn

(VTC News) -

Một chương trình kết nối hàng vạn tấm lòng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BIDV còn ghi đậm dấu ấn của một doanh nghiệp tiên phong trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng - một trong những giá trị cốt lõi mà ngân hàng nỗ lực dành nhiều nguồn lực, tâm sức thực hiện.

BIDV đã có nhiều sáng tạo trong hoạt động vì cộng đồng và lan tỏa được các giá trị nhân văn để thu hút khách hàng, công chúng cùng chung tay thực hiện và đem lại những giá trị tích cực cho toàn xã hội.

Một trong số đó là việc tổ chức giải chạy thiện nguyện online thường niên trên nền tảng ứng dụng BIDVRUN để vận động cán bộ nhân viên, người lao động và khách hàng, công chúng cùng tham gia, hưởng ứng... để thực hiện các hoạt động vì cộng đồng: tặng quà Tết cho đồng bào nghèo, trồng cây xanh, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ, tặng bồn chứa nước ngọt cho các địa phương bị hạn mặn…

Sáng kiến tổ chức giải chạy thiện nguyện online “BIDVRUN - Tết ấm cho người nghèo” được BIDV triển khai từ năm 2019 đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hàng vạn vận động viên. Và ứng dụng BIDVRUN đã trở thành kênh kết nối hàng vạn người có chung niềm đam mê thể thao cùng tinh thần vì cộng đồng nhân văn và cao cả.

Chị Nguyễn Thu Thủy - nhân viên văn phòng tại TP.HCM, người đã tham gia tất cả các mùa giải BIDVRUN - chia sẻ: “Từ một người không tham gia bất kỳ môn thể thao nào, khi biết đến và tham giải chạy Tết ấm cho người nghèo của BIDV mùa giải đầu tiên năm 2019, đến nay tôi đã là thành viên tích cực của câu lạc bộ chạy và thường xuyên tham gia nhiều giải chạy phong trào.

Tôi cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn, có thêm nhiều người bạn chung chí nguyện và hạnh phúc vì được góp sức thực hiện các chương trình có ý nghĩa nhân văn như tặng quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn, trồng 1 triệu cây xanh”.

Để mang đến cho cộng đồng những điều tốt đẹp

Với BIDVRUN, hàng năm BIDV tổ chức 02 giải chạy: Giải chạy “Cho cuộc sống Xanh” - được tổ chức vào tháng 4, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập BIDV và Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo” - được tổ chức vào tháng 11, hưởng ứng tháng Vì người nghèo. Giải chạy BIDVRUN là một trong số ít các giải chạy thiện nguyện online có quy mô vận động viên lớn và duy trì thường niên.

Đến nay, qua 5 năm triển khai, các Giải chạy BIDVRUN thu hút gần 300.000 lượt vận động viên tham gia, ghi nhận gần 16 triệu km thành tích chạy được quy đổi thành kinh phí gần 60 tỷ đồng đóng góp để thực hiện các chương trình an sinh xã hội xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Nguồn kinh phí đóng góp này đã góp phần quan trọng để mang đến những điều tốt đẹp cho người dân, cho cộng đồng xã hội. Đó là gần 300.000 phần quà Tết được tặng đến đồng bào nghèo và các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo.

Đó là hơn 330.000 cây xanh được trồng mới tại nhiều địa phương trong cả nước, chuỗi 13 công trình nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ được xây tặng tại các tỉnh thường xuyên chịu thiên tai bão lũ tại Miền Trung, hơn 14.000 bồn chứa nước ngọt giúp người dân nghèo ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có đủ nước ngọt trong mùa hạn mặn.

Chị Nguyễn Thị Hòa - người mẹ nhiều lam lũ của một hộ nghèo tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - đã rất xúc động khi nhận phần quà Tết Quý Mão được góp bởi những bước chạy của các vận động viên BIDVRUN: “Nhà tôi đông người mà việc làm thì bữa có bữa không nên Tết đến phải chạy ngược chạy xuôi chỉ mong lo cho các cháu đủ no. Hôm nay, được BIDV tặng cho những đồ dùng Tết, tôi cảm thấy rất may mắn vì nhờ đó mà nhà tôi có cái Tết tươm tất hơn”.

Sứ giả tiếp nối hành trình nhân văn

Những con số ban đầu đáng khích lệ, cùng với ý nghĩa nhân văn và sự lan tỏa tích cực của Giải chạy sẽ là nguồn cảm hứng, là động lực để nhiều cá nhân, nhiều tổ chức cùng chung tay để mang đến cho cộng đồng thêm nhiều điều tốt đẹp, và Giải chạy “BIDVRUN - Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024” sẽ là sứ giả nối dài hành trình ý nghĩa này.

Mùa giải “BIDVRUN - Tết ấm cho người nghèo” năm nay được BIDV tổ chức trong 22 ngày, từ 12/11 đến 3/12/2023. Người lao động BIDV, khách hàng và công chúng sẽ tiếp tục góp sức cùng BIDV thực hiện chương trình tặng quà Tết Giáp Thìn cho người nghèo, góp thêm Tết ấm, đủ đầy cho những hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu cầu Trụ sở chính BIDV trong lễ phát động được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, TP.HCM và hơn 20 tỉnh/thành phố trên toàn quốc, ông Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV, Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy - nhấn mạnh: “BIDVRUN là một trong những giải chạy thiện nguyện online đầu tiên thu hút đông đảo sự tham gia của các vận động viên, góp phần nâng cao sức khỏe, kết nối BIDV, khách hàng, công chúng, đối tác… để cùng thực hiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng.

Năm 2023 đánh dấu năm thứ 5 BIDV tổ chức giải chạy và những kết quả đạt được của Giải chạy trong 5 năm qua cũng chính là tâm sức, sự đóng góp của tất cả các vận động viên. BIDV tin tưởng rằng Giải chạy đã góp phần thúc đẩy phát triển phong trào rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng”.

Nhân dịp 5 năm tổ chức, trong ngày phát động giải chạy, với mỗi km chạy hợp lệ, vận động viên sẽ đóng góp được 5.000 đồng cho chương trình tặng quà Tết. Ngay trong buổi sáng đầu tiên của Giải chạy, 35.000 vận động viên đã tạo được thành tích gần 100.000 km, tương ứng gần 500 triệu đồng đóng góp.

Hành trình nhân văn sẽ còn tiếp tục được nối dài và BIDV mong muốn sẽ có thêm ngày càng nhiều những tấm lòng nhân ái cùng hưởng ứng.