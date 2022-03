BIDV nhận đồng thời 04 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu.

(VTC News) -

Lễ trao giải vừa được tổ chức vào ngày 25/3, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam (Vietnam Retail Banking Forum 2021) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) phối hợp thực hiện tại TP.HCM.

Tại buổi lễ, BIDV vinh dự nhận 04 giải thưởng bao gồm: “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2021”; “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu 2021”; “Sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” và “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”.

Đây là 4 giải thưởng nằm trong bộ Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards - VOBA), bao gồm các hạng mục giải thưởng uy tín trong nước với sự phối hợp tổ chức giữa VNBA và IDG Vietnam.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu.

Các hạng mục giải thưởng VOBA được xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe và được đánh giá một cách khách quan, độc lập bởi các chuyên gia đại diện các cơ quan Chính phủ, Bộ, Ngành, Hiệp hội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Việc giành được các giải thưởng uy tín trên là sự ghi nhận những nỗ lực của BIDV đã vượt qua khó khăn và thử thách để giữ vững vị thế số 1 thị trường về quy mô, hiệu quả hoạt động bán lẻ và tăng trưởng nền khách hàng cá nhân; bứt phá ngoạn mục trong chuyển đổi số và luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu.

Trong hoạt động Ngân hàng bán lẻ, năm 2021 tiếp tục đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của BIDV trong hoạt động số hóa các sản phẩm dịch vụ; gia tăng trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ; duy trì hình ảnh là ngân hàng tốt nhất dành cho khách hàng cá nhân.

Hội đồng bình chọn VOBA ghi nhận sự phát triển vượt trội trong hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV với tổng số điểm đánh giá cao nhất: Quy mô huy động vốn, dịch vụ, tín dụng bán lẻ dẫn đầu thị trường, đóng góp hiệu quả toàn diện vào lợi nhuận ngân hàng; Nền khách hàng cá nhân, đặc biệt là khách hàng số tăng trưởng vượt trội, cao nhất thị trường...

Đại diện BIDV nhận giải thưởng Sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu.

Với những kết quả ấn tượng đó, BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên được xướng tên trong hạng mục giải thưởng VOBA năm 2021 và là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt được giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu” trong 6 năm liên tiếp từ 2016-2021.

Riêng với mảng Ngân hàng Điện tử, BIDV được ghi nhận bởi giải thưởng “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021” lần thứ 2. Trong những năm qua, BIDV tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng và luôn xác định rõ chuyển đổi số là 1 trong 3 trụ cột chính trong chiến lược phát triển kinh doanh.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng.

Nhờ những chiến lược đúng đắn, kịp thời và quyết liệt, BIDV đã đạt được những kết quả chuyển đổi số đáng ghi nhận trong năm 2021 với nhiều dấu ấn rõ rệt trên thị trường: Số lượng giao dịch trên kênh số chiếm gần 70% tổng giao dịch; Thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng số tăng 66% so với 2020.

Với những kết quả tăng trưởng vượt bậc, nỗ lực của BIDV đã được nhiều tổ chức trong và ngoài nước công nhận như: Giải thưởng “Ngân hàng điện tử sáng tạo nhất Việt Nam” năm 2021 của tạp chí The Global Banking & Finance bình chọn (sản phẩm iBank), Giải thưởng Ngân hàng số tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Digital Consumer Bank) do tạp chí Global Finance bình chọn.

BIDV hướng đến số hóa toàn diện thông qua đẩy mạnh phát triển kênh phân phối số và sản phẩm mới trên kênh số.

Trong đó, sản phẩm Omni SmartBanking thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân tạo ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường với nhiều tính năng tiên phong như ekYC, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm online, hệ thống tích điểm toàn diện Loyalty, siêu thị online Vinmart; đặc biệt ứng dụng SmartBanking trên Apple Watch với nhiều tính năng vượt trội cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính cơ bản ngay trên đồng hồ thông minh.

BIDV nhận đồng thời 04 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, BIDV triển khai phiên bản Omni iBank với nhiều tính năng ưu việt, đồng nhất trải nghiệm, liền mạch trên web, mobile app; đặc biệt ứng dụng BIDV Home là hệ sinh thái hỗ trợ tối ưu cho khách hàng cá nhân vay vốn mua nhà.

BIDV cũng không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các công ty Fintech xây dựng: Hệ sinh thái Thanh toán trực tuyến với hơn 1.500 nhà cung cấp dịch vụ (BIDV Paygate); Tiếp cận khuynh hướng ngân hàng mở (OpenBank) để xây dựng sản phẩm ERP Connection...

Bên cạnh đó, BIDV còn vinh dự nhận giải thưởng “Sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” với chương trình "Đồng hành cùng ngành Y, chung tay vượt đại dịch" nhằm hỗ trợ cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc; tổng chi phí hỗ trợ lên tới 1.670 tỷ đồng.

Chương trình cung cấp: Gói tín dụng dịch vụ đặc biệt ưu đãi hỗ trợ cán bộ y tế và Tặng 100.000 bộ trang phục phòng chống dịch COVID-19 cho các bệnh viện, cơ sở y tế.

Thông qua chương trình, BIDV mong muốn đồng hành, chia sẻ một phần khó khăn cùng đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tính đến hết tháng 2/2022, chương trình đã mang lại niềm vui, hỗ trợ cho 113.400 y, bác sỹ đang ngày đêm cống hiến cho xã hội. Ngoài ra, BIDV còn phát triển hàng trăm sản phẩm, dịch vụ dành riêng cho từng phân khúc khách hàng cá nhân; trong đó đặc biệt hướng đến các SPDV số hóa, thân thiện, dễ sử dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, BIDV luôn tiên phong trong hoạt động an sinh xã hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giảm nghèo bền vững. Giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” là minh chứng cho những cống hiến của BIDV đối với cộng đồng, xã hội.

Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, BIDV đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội với trị giá gần 1.300 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, xây nhà cho người nghèo, cứu trợ thiên tai... Đặc biệt trong 2 năm 2020 và 2021, BIDV đã tích cực tham gia các hoạt động tài trợ phòng chống dịch COVID-19 với tổng giá trị thực hiện lên đến gần 300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BIDV tiếp tục triển khai nhiều chương trình ASXH có ý nghĩa như: Hằng năm, trao quà Tết cho người nghèo với hàng vạn suất quà; Triển khai trồng 1 triệu cây xanh tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai; Tài trợ hằng trăm xe cứu thương cho các bệnh viện...