BIDV miễn phí sử dụng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

Cụ thể, các khách hàng được miễn phí sử dụng phần mềm quản trị kinh doanh BMP của công ty TNHH Kiu Việt Nam trong 2 năm, hoặc miễn phí sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 + MEINVOICE.VN (300 Hóa đơn) của công ty cổ phần MISA với giá trị ưu đãi lên đến 11.340.000 đồng/khách hàng; được miễn phí kết nối BIDV ERP Connection giữa dịch vụ ngân hàng điện tử iBank của BIDV và các phần mềm ưu đãi nêu trên; được nhà cung cấp phần mềm hỗ trợ vận hành, bảo trì, đào tạo và tận hưởng các ưu đãi về phí khác theo thời kỳ trong suốt quá trình sử dụng.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vì sự phát triển của các DNNVV, áp dụng liên tục từ nay đến khi hết số lượng phần mềm ưu đãi.

Ngoài ưu đãi trên, những khách hàng đang có hoặc mới có quan hệ tín dụng với BIDV, có cơ hội tham gia các chương trình tài trợ vốn có quy mô lên đến 200.000 tỷ đồng với lãi suất siêu hấp dẫn dành riêng cho DNNVV; trải nhiệm chương trình “Sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp - Mở tài khoản và giao dịch phí 0 đồng”; cùng nhiều tiện ích vượt trội khác trên sản phẩm ngân hàng điện tử BIDV iBank như: chuyển tiền 24/7, tự động thanh toán theo bảng kê, quản lý dòng tiền tập trung linh hoạt,…

Hiện nay, Chính phủ khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên DNVVV, nhằm tạo cơ hội mở rộng quy mô và cơ hội sản xuất kinh doanh. Song, nhiều chủ hộ kinh doanh ngại ngần chuyển đổi vì thấy khó khăn trong quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. Thông qua chương trình này, BIDV mong muốn mang lại các giải pháp quản trị tài chính - kế toán hiệu quả cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, giảm thiểu chi phí chuyển đổi, đồng thời, giúp khách hàng có những trải nghiệm về sản phẩm dịch vụ đa dạng với chất lượng ngày càng nâng cao dành cho DNNVV.

Để đăng ký nhận ưu đãi, Khách hàng liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch BIDV gần nhất; tổng đài hỗ trợ khách hàng 19009247; website: www.bidv.com.vn; hoặc đăng ký online trên kênh: Phần mềm quản trị kinh doanh KIU: https://www.kiuglobal.com/kiuxbidvxadb hoặc phần mềm kế toán MISA: https://offer.misasme.vn/misaxbidv

Với những thành tích nổi bật trong đồng hành phát triển cùng DNNVV, BIDV được vinh danh các giải thưởng cao quý từ các tổ chức uy tín: Giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á năm 2021 do Tạp chí Global Banking and Finance bình chọn, Giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp (2018-2021) do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn và Giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam năm 2021 do Tạp chí Asia Money bình chọn.