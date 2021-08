BIDV MetLife ra mắt Hợp đồng điện tử: Nâng cao trải nghiệm và bảo vệ môi trường

(VTC News) -

Từ ngày 20/8/2021, Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife (BIDV MetLife) sẽ triển khai hợp đồng bảo hiểm điện tử cho tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Hợp đồng bảo hiểm điện tử mới cho phép khách hàng tiếp cận và tra cứu quyền lợi bảo hiểm một cách nhanh chóng, chỉ 1–2 ngày làm việc kể từ khi được chấp thuận bảo vệ. Khách hàng cũng có thể cập nhật các thông tin cá nhân và gửi yêu cầu giải quyết bồi thường trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử dành riêng cho khách hàng của BIDV MetLife.

BIDV MetLife nỗ lực số hóa các quy trình vận hành nhằm giúp khách hàng tiếp cận quyền lợi bảo hiểm dễ dàng và hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua việc giảm lượng tiêu thụ giấy và giảm khối lượng vận chuyển thủ tục giấy tờ.

Ông Gaurav Sharma, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, cho biết việc tiến hành chuyển đổi số giúp công ty trở nên gần gũi hơn với khách hàng khi ngày càng nhiều khách hàng có sở thích lưu trữ và đăng nhập trực tuyến vào các dữ liệu cá nhân, qua đó giúp giảm tác động đến môi trường.

“BIDV MetLife luôn nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến khách hàng và cam kết góp phần tạo nên hạnh phúc, thịnh vượng cho xã hội. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, nhưng với những thay đổi dù nhỏ như thế này, BIDV MetLife và các khách hàng của chúng tôi cùng nhau chung tay góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường. Hợp đồng bảo hiểm điện tử GO GREEN là một minh chứng thêm nữa về cách chúng tôi đang đồng hành cùng khách hàng Định hướng tương lai hạnh phúc” – ông Sharma nói thêm.

Theo báo cáo digital trên phạm vi toàn cầu do We are Social tiến hành khảo sát, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet cao nhất thế giới với hơn 70% trong tổng số 97,8 triệu công dân thường xuyên truy cập mạng.

Thêm đó, Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá khoa học liên quan đến biến đổi khí hậu, xác định Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đường bờ biển dài và phần lớn dân số có mức thu nhập thấp.