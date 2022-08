BIDV lọt top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín nhất 2022

(VTC News) -

Đây là năm thứ 5 liên tiếp BIDV được tôn vinh trong bảng xếp hạng uy tín này của Vietnam Report. Giải thưởng là sự ghi nhận quy mô, hiệu quả và triển vọng kinh doanh bền vững và ổn định của BIDV trong nhiều năm; đồng thời, thể hiện uy tín truyền thông và niềm tin của khách hàng cũng như đánh giá của các chuyên gia về các sản phẩm, dịch vụ của BIDV - yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng.

Tính đến hết quý II/2022, BIDV đạt được kết quả kinh doanh tích cực. Tổng tài sản hợp nhất đến 30/6/2022 đạt trên 1,98 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với đầu năm.

Tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt trên 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt trên 1,48 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm. Tỷ lệ trang trải nợ xấu riêng ngân hàng đạt 279%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Đại diện BIDV nhận Chứng nhận Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín 2022.

Trong nhiều năm liên tiếp BIDV thuộc Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn, Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới do Brand Finance đánh giá, Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 lần thứ 7 do Tạp chí The Asian Banker trao tặng; Thương hiệu quốc gia lần thứ 6; Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, và nhiều giải thưởng, danh hiệu uy tín khác.

BIDV là sự lựa chọn tin cậy của các tổ chức quốc tế lớn như WB, ADB, AFD, JICA, NIB và đông đảo khách hàng, đối tác.

Là ngân hàng có sở hữu lớn của Nhà nước, BIDV luôn thể hiện vai trò tiên phong, tích cực trong việc thực thi các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Với tầm nhìn trở thành định chế tài chính có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, BIDV không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, gia tăng hàm lượng công nghệ, ứng dụng tính các năng mới nhất trên thị trường, đa dạng hóa hệ sinh thái số nhằm mang lại tiện ích và lợi ích tốt nhất cho gần 14 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.