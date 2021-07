BIDV công bố kết quả cuộc thi vũ đạo SmartBanking Challenge

(VTC News) -

Cuộc thi được tổ chức trên fanpage BIDV từ ngày 19/5 - 9/7/2021 với sự đa dạng cả về thể loại vũ đạo, âm nhạc, cũng như các ý tưởng đặc sắc, mới lạ. Các clip dự thi được quay, dựng công phu với nhiều màu sắc độc đáo, đem đến những hình ảnh mãn nhãn không chỉ về kỹ thuật, mà còn là những thước phim đẹp về danh lam, thắng cảnh trên khắp dải đất hình chữ S.

Đặc biệt, cuộc thi đón nhận sự tham gia của khách hàng đa dạng ở mọi lứa tuổi, trong đó, có nhiều thí sinh “nhí” vô cùng tự tin và chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ trở thành những “dancer” tài năng và tỏa sáng trong tương lai. Các tác phẩm nhận được sự hưởng ứng bình chọn, động viên, khích lệ của đông đảo khách hàng. Rất nhiều bài dự thi nhận được hàng nghìn lượt “like” và chia sẻ, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát trở lại.

Với chất lượng đồng đều và chuyên nghiệp của các đội thi, ban tổ chức dành nhiều thời gian để xem xét, đánh giá kỹ lưỡng từng bài thi, nhằm chọn ra những đội thi xứng đáng nhất đạt giải thưởng. Đồng thời, ban tổ chức thống nhất, quyết định tăng thêm nhiều giải thưởng chuyên môn nhằm động viên, khích lệ đối với các tác phẩm dự thi xuất sắc. Theo đó, tổng giá trị giải thưởng tăng từ 150 triệu đồng lên mức 200 triệu đồng với kết quả chung cuộc, cụ thể:

Giải SmartBanking All In do ban giám khảo chấm điểm chuyên môn, gồm có: Giải nhất: 60 triệu đồng (Hanoi Xgirls), Giải nhì: 25 triệu đồng (BKE Team) và Giải ba: 10 triệu đồng (BIDV Cẩm Phả);

Giải tác phẩm được yêu thích nhất theo bình chọn của khán giả, bao gồm: Giải nhất: 20 triệu đồng (New Star), Giải nhì: 15 triệu đồng (BIDV Phủ Quỳ) và Giải ba: 10 triệu đồng (BIDV Quảng Trị); Giải Đại sứ SmartBanking: 10 triệu đồng (BIDV Thanh Xuân);

Các giải thưởng bổ sung, gồm Biên đạo, vũ đạo xuất sắc nhất: 10 triệu đồng (B.Nashor), Ý tưởng, thông điệp xuất sắc: 5 triệu đồng (BIDV Sở Giao dịch 2, BIDV Kontum, BIDV Quảng Ninh), Tác phẩm sáng tạo: 5 triệu đồng (71Homies, Milky Way Tutting), Quay dựng clip xuất sắc: 5 triệu đồng (BIDV Ban Mê), Đội tiên phong xuất sắc: 5 triệu đồng (BIDV Hà Tây) và Đội thi triển vọng: 5 triệu đồng (Nhóm chiến binh).

Ban tổ chức cuộc thi xin chúc mừng các đội thi đã xuất sắc dành giải thưởng. Đồng thời, ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả các đội nhiệt tình và tích cực tham gia cuộc thi. Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi, xin vui lòng truy cập fanpage BIDV Tại đây.