BIDV công bố chương trình an sinh xã hội nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Theo đó, hưởng ứng Đề án “Trồng 01 tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ, BIDV sẽ triển khai trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 5 năm 2022 - 2026. Kinh phí dự kiến của chương trình khoảng 50 tỷ đồng.

BIDV sẽ triển khai thực hiện trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung tại 45 tỉnh thuộc 04 khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tại bao gồm: Miền núi phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trước mắt, năm 2022, BIDV sẽ triển khai trồng khoảng 300.000 cây xanh tại các địa phương, trong đó BIDV đã hoàn thành trồng 70.000 cây tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội, Yên Bái, Phú Thọ, Đăk Lăk, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Trong năm 2022- 2023, BIDV sẽ triển khai tài trợ xây 10 nhà cộng đồng tránh lũ với kinh phí khoảng 25 tỷ đồng tại một số địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, mỗi địa phương 02 nhà.

Công trình nhà cộng đồng tránh lũ được thiết kế 2 tầng, diện tích sàn 500m2, có sức chứa khoảng 250 người, đủ không gian sinh hoạt thiết yếu cho người dân khi lũ về. Trong điều kiện bình thường, công trình là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho người dân.

BIDV công bố chương trình an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, BIDV tiếp tục triển khai chương trình “Nước ngọt cho cuộc sống xanh” tại các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với mức kinh phí 5 tỷ đồng/năm. BIDV sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương để triển khai, kịp thời hỗ trợ người dân trong vùng khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ổn định cuộc sống, duy trì và phát triển sản xuất.

Ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BIDV cho biết: “Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, BIDV tiếp tục triển khai những chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa, hướng tới “Cho cuộc sống xanh”.

BIDV triển khai loạt chương trình an sinh xã hội nhằm mục đích bảo vệ môi trường, hỗ trợ cuộc sống cho người dân nghèo, ổn định sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai... hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Hàng năm, BIDV sẽ dành ngân sách trong kế hoạch chi an sinh xã hội chung để triển khai thực hiện những hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa này".

Cũng tại sự kiện, BIDV đã tổ chức trao tặng 65 xe cứu thương cho các cơ sở y tế tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Xe cứu thương chất lượng cao do BIDV tài trợ được đặt hàng, sản xuất riêng, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về môi trường, chất lượng tiêu chuẩn y tế.

Cũng nhân dịp này, Ngân hàng Hana (Hana Bank) - ngân hàng hàng đầu Hàn Quốc, đối tác chiến lược của Ngân hàng BIDV, đã công bố tặng 40 tỷ đồng xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ và tài trợ xe cứu thương tại Việt Nam.

Theo đó, Hana Bank sẽ tài trợ xây dựng 08 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ và 16 xe cứu thương tại các tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, mỗi địa phương 01 nhà cộng đồng và 02 xe cứu thương. Hana Bank giao cho đại diện tại Việt Nam là chi nhánh Hana Bank tại Hà Nội triển khai các nội dung tài trợ.