BIDV cảm ơn khách hàng nữ với hàng ngàn quà tặng

(VTC News) -

Theo đó, các khách hàng nữ tới giao dịch gửi tiền tiết kiệm hoặc đăng ký, sử dụng BIDV SmartBanking đều được nhận ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng nữ gửi tối thiểu 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 06 tháng trở lên sẽ nhận được quà trị giá 100.000 đồng (bao gồm cả khách hàng tất toán và gửi lại, không tính các khoản tiết kiệm quay vòng, chỉ áp dụng với khoản tiền gửi bằng đồng, không áp dụng với ngoại tệ).

Khách hàng nữ đăng ký lần đầu SmartBanking và có phát sinh ít nhất 01 giao dịch tài chính có giá trị trên 0 đồng trong thời gian triển khai khuyến mại sẽ nhận quà trị giá 50.000 đồng.

Số lượng quà tặng khuyến mại có hạn, BIDV sẽ ưu tiên các giao dịch được thực hiện trước để trao thưởng (tối đa 6.500 phần quà). Các khách hàng được nhận thưởng sẽ được thông báo trực tiếp thông qua tin nhắn trên ứng dụng BIDV SmartBanking (đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ này) và tin nhắn SMS (đối với khách hàng chưa sử dụng). Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 lần quà đối với mỗi sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên, có thể nhận đến 150.000 đồng nếu đăng ký, sử dụng đồng thời cả 02 sản phẩm dịch vụ. Quà sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán đang hoạt động của khách trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giao dịch.

Các khách hàng nữ giao dịch trong thời gian này đồng thời được hưởng các ưu đãi hấp dẫn triển khai trong cùng thời kỳ (áp dụng cho tất cả khách hàng) như: Cơ hội trúng thưởng xe ô tô Madza CX5, xe máy Honda PCX khi gửi tiền tối thiểu 150 triệu đồng (tùy theo các kỳ hạn) trong chương trình “Tiết kiệm rộn ràng - Xuân sang phát lộc” (đến 25/03/2021); Cơ hội trúng các giải thưởng tiện nghi như tủ lạnh LG Inverter, điều hòa Daikin, máy lọc nước RO Karofi và hàng ngàn quà tặng tiền mặt trị giá 100.000 đồng khi gửi tiết kiệm nhận lãi định kỳ qua tài khoản “Lãi An Phát” (đến 20/03/2021); Nhận ngay quà tặng đến 6,5 triệu đồng khi sử dụng gói sản phẩm Tài lộc an vui gồm gửi tiết kiệm và bảo hiểm sức khỏe BIC Tâm An (đến 31/03/2021); Hưởng ưu đãi lãi suất chỉ từ 5%/năm đối với vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn (dưới 12 tháng) hoặc từ 7%/năm đối với vay trung dài hạn (kỳ hạn từ 36 tháng).

Với những sản phẩm tiện ích và dịch vụ chu đáo, chuyên nghiệp, BIDV được vinh danh là Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu Việt Nam 5 năm liên tiếp từ 2016 đến 2020 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) & Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp từ 2015 đến 2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.

Để được tư vấn thêm về chương trình cũng như các sản phẩm dịch vụ khác của BIDV, khách hàng có thể liên hệ các chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 19009247.