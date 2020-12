BIDV biến thách thức thành cơ hội thông qua chiến lược chuyển đổi số

Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực như giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm phí dịch vụ, BIDV còn hỗ trợ doanh nghiệp bằng chính những kết quả từ chiến lược chuyển đổi số, góp phần giúp doanh nghiệp quản lý tài chính và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Hỗ trợ doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực

Bám sát chủ trương của Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 và chỉ đạo của NHNN tại TT số 01/2020/TT-NHNN ngày 19/3/2020, BIDV đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

BIDV đã xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có dư nợ gốc hoặc lãi đến kỳ trả nợ. BIDV đã triển khai kịp thời nhiều chương trình giảm lãi suất cho vay với quy mô lớn như gói tín dụng hỗ trợ Covid với tổng quy mô lên tới 100.000 tỷ đồng và 100 triệu USD. Đồng thời, BIDV cũng thực hiện giảm phí đến 50% các dịch vụ thanh toán ngân hàng điện tử nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử như internet banking, mobile banking.

BIDV tiên phong trong hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch.

Bên cạnh đó, BIDV đã biến thách thức thành cơ hội bằng chiến lược chuyển đổi số để doanh nghiệp tận dụng được các tiện ích từ các sản phẩm dịch vụ số của BIDV, từ đó giúp quá trình thích ứng với môi trường kinh doanh trong thời kỳ “bình thường mới” được thuận lợi. BIDV liên tục nâng cấp, phát triển BIDV iBank - chương trình ngân hàng điện tử dành cho khách hàng tổ chức nhằm đáp ứng toàn diện các nhu cầu của khách hàng. Đến nay BIDV iBank đã thu hút hơn 50.000 khách hàng tổ chức sử dụng. Doanh số giao dịch qua BIDV iBank trong năm 2020 tăng trưởng 390% so với năm 2019.

Để tạo lập nền tảng phát triển số hóa, BIDV cũng đã phát triển kho sản phẩm dịch vụ số cho khách hàng tổ chức như thu chi hộ điện tử, thanh toán hoá đơn Online, Business Online, Homebanking. BIDV là một trong những ngân hàng đầu tiên cung cấp sản phẩm Virtual Account (tài khoản định danh) cho thị trường, là một trong 4 ngân hàng tham gia triển khai dự án hệ thống thanh toán ACH với Napas và là ngân hàng có tốc độ triển khai nhanh nhất. Vừa qua, BIDV cũng đã trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ blockchain trong giao dịch tài trợ thương mại.

Theo ông Trần Long – Phó Tổng giám đốc, trưởng Khối Ngân hàng bán buôn BIDV, mọi hành động, việc làm của BIDV đều hướng tới khách hàng, nhằm tạo ra các quy trình, sản phẩm nâng cao trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Đồng thời, với sự tham gia đối tác chiến lược Hana Bank từ Hàn Quốc, BIDV đã nhanh chóng nắm bắt, phối hợp và triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất để ra mắt các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng với hàm lượng công nghệ cao, tự động hóa các quy trình, hướng tới trải nghiệm khách hàng tốt hơn trong thời gian tới.

Theo ông Bùi Á Đông, Kế toán trưởng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sự sẵn sàng về kỹ thuật của phía ngân hàng như BIDV cũng hỗ trợ ACV chuyển đổi số thuận lợi hơn. “Thông qua BIDV iBank, mọi giao dịch cũng như công tác cập nhật số liệu hay báo cáo đều được thực hiện online, tránh việc phải gặp trực tiếp và giảm bớt các thủ tục giấy tờ. Nhờ đó, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn ra vô cùng phức tạp khó lường nhưng hoạt động tài chính của toàn bộ tổng công ty và 21 đơn vị thành viên đều diễn ra thông suốt, an toàn, không bị ảnh hưởng hay gián đoạn”.

Sự đánh giá tích cực của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế

Với những nỗ lực về chuyển đổi số, The Asian Banker đã vinh danh BIDV là “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” năm 2020 để ghi nhận các thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý tiền tệ của BIDV, bao gồm việc đẩy mạnh đầu tư công nghệ để phát triển ngân hàng số, cung cấp các giải pháp dịch vụ công nghệ số cho khách hàng.

Theo đánh giá của The Asian Banker, BIDV đã tiên phong ứng dụng công nghệ số trong bối cảnh nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào tiền mặt như Việt Nam. BIDV đã cung cấp các giải pháp quản lý tiền mặt toàn diện bao gồm thu, chi, quản lý kế toán cho khách hàng, và được phản ánh trong việc triển khai gói sản phẩm dịch vụ cho các Tổng công ty, Tập đoàn lớn tại Việt Nam như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Vingroup,... Bên cạnh đó, BIDV cung ứng các giải pháp quản lý dòng tiền đa kênh, thanh toán hóa đơn online 24/7, thu chi hộ điện tử, cung cấp giải pháp tài khoản định danh để hỗ trợ quản lý dòng tiền cho khách hàng tổ chức….

Ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), BIDV đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nền khách hàng DNNVV tại BIDV trong năm 2020 tăng trưởng mạnh, chạm mốc 310.000 khách hàng, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị phần DNNVV tại Việt Nam. Với những thành tựu trong việc cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng DNNVV, BIDV đã được Tạp chí The Asian Banking & Finance (Singapore) vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2020” 3 năm liên tiếp (2018-2019-2020) và ngân hàng có “Giải pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2020”.

BIDV cũng nhận giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam năm 2020” được trao bởi Tạp chí The Global Banking & Finance Review (GBFR- United Kingdom), giải thưởng “Ngân hàng SME Việt Nam - Best SME Bank” lần thứ 3 liên tiếp (2018-2019-2020) được trao bởi Tạp chí The Alpha Southeast Asia. Bên cạnh các giải thưởng quốc tế, trong thời gian qua BIDV đã được trao tặng Giải thưởng “Tin & Dùng Việt Nam 2019” do Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng và tổ chức, giải thưởng về Doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn 2019-2020. BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên hợp tác với ADB cung cấp chương trình tín dụng bền vững cho DNNVV.

Các giải thưởng đã ghi nhận những nỗ lực của BIDV trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, tiêu biểu là thúc đẩy tín dụng xanh, bền vững, thúc đẩy ngân hàng số và chuyển dịch số nền khách hàng cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Các giải thưởng cúp, chứng nhận từ tổ chức uy tín quốc tế dành cho BIDV.

Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, trong thời gian tới, BIDV tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nguồn lực để hoàn thiện sản phẩm BIDV iBank với các tính năng, tiện ích mới, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như eKyc, Blockchain, AI & Robotic... để nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.