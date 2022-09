Bí thư Đồng Nai khen thưởng lực lượng phá án vụ cướp ngân hàng

(VTC News) -

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho lãnh đạo Công an tỉnh và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ truy bắt kẻ cướp tiền tại phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh Vietcombank, TP Biên Hòa.

Tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh đã lập thành tích xuất sắc, nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt giữ đúng nghi phạm trong vụ cướp.

Chiến công của các lực lượng công an đã kịp thời trấn an dư luận, tạo niềm tin trong nhân dân, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá án. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá vụ cướp nói trên. Giám đốc Công an tỉnh cũng trao giấy khen cho một số tập thể, cá nhân các cán bộ trinh sát tham gia phá án.

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h ngày 8/9, Lê Huy Dũng (SN 1988, ngụ ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành) đi bộ vào phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở TP Biên Hoà, rồi bất ngờ rút súng uy hiếp, buộc nhân viên ngân hàng đưa tiền. Lúc này bên trong ngân hàng có khoảng gần 20 khách hàng đang giao dịch.

Tiếp đó, Dũng đứng dậy, tiến vào quầy thu tiền, rút súng uy hiếp nam nhân viên ngân hàng. Nhận được túi màu đen có tiền, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng quốc lộ 51 lấy xe máy tẩu thoát.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, đối tượng sử dụng súng nên khi phát hiện sự việc, nhiều người hoảng loạn, bỏ chạy, không dám tiếp cận.

Kết quả kiểm đếm tiền trong ngày giao dịch xác định tên cướp lấy đi 900 triệu đồng.

Lê Huy Dũng (áo kẻ) lúc bị bắt. (Ảnh Công an cung cấp)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ huy động lực lượng truy bắt nghi can.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm gây án đi một mình và sử dụng xe máy. Quá trình lên danh sách rà soát, sàng lọc nghi phạm trên địa bàn toàn tỉnh thì Lê Huy Dũng là nghi phạm số 1.

Đến 0h25 cùng ngày, Lê Huy Dũng bị bắt khi đang trốn trong Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Tại Cơ quan điều tra, Dũng khai thời gian gần đây làm ăn khó khăn dẫn tới nợ nần, túng quẫn và bài bạc, cá độ đá banh nên lên kế hoạch cướp ngân hàng.