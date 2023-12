Bí quyết đơn giản giúp bạn có làn da đẹp vạn người mê đón Tết

(VTC News) -

Tống Bội Dung (Song PeiRong) - chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Đài Bắc thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, muốn duy trì làn da đẹp bước đầu tiên là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Thông qua các thói quen ăn uống, thói quen trong cuộc sống để duy trì làn da khỏe mạnh kết hợp các bước chăm sóc da bên ngoài, thì bạn mới có được một làn da đẹp như ý.

Làn da đẹp giúp bạn cảm thấy tự tin (Nguồn: Sohu)

Thực phẩm tự nhiên đa dạng chất dinh dưỡng, thói quen ăn uống tốt và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng có thể phục hồi làn da bị tổn thương. Tùy theo giá trị dinh dưỡng khác nhau của thực phẩm mà nó có thể đem lại tác dụng dưỡng ẩm, làm trắng, chống lão hóa hoặc tăng độ đàn hồi cho da.

Dưới đây là 5 loại dưỡng chất chính được chuyên gia dinh dưỡng Tống Bội Dung (Song PeiRong) chia sẻ và khuyến khích bổ sung, để làn da của bạn luôn tươi tắn, trắng sáng rạng ngời.

Protein

Protein có hai chức năng chính là thúc đẩy quá trình trao đổi chất và duy trì độ đàn hồi của da. Các thực phẩm giàu protein như trứng, sữa, thịt, đậu nành đều là những lựa chọn tốt cho bạn.

Các loại vitamin

Vitamin C: Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể sửa chữa các mô bị tổn thương. Nếu bạn tiêu thụ đủ chất đạm, bổ sung vitamin C sẽ thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen của cơ thể và giữ cho làn da của bạn đàn hồi. Bạn có thể ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như ổi, kiwi, cam quýt.

Vitamin E: Loại vitamin này có thể bảo vệ da và giảm sự kích thích và tổn thương của tia cực tím, có thể được lấy từ các loại hạt, quả bơ và các thực phẩm khác để duy trì chức năng chống oxy hóa của da.

β-caroten: β-caroten có thể được chuyển hóa thành vitamin A trong gan để ngăn ngừa da thô ráp, nứt nẻ và xỉn màu. Beta carotene có thể được hấp thụ đầy đủ từ các loại rau xanh đậm, khoai lang, bí ngô, cà rốt...Tuy nhiên, bạn hãy nhớ ăn lượng vừa phải, tiêu thụ quá nhiều beta-carotene sẽ khiến da bạn chuyển sang màu vàng.

Axit béo omega-3

Chất béo (Lipid) là thành phần quan trọng của da, không bổ sung đủ các axit béo thiết yếu hoặc chuyển hóa chất béo bất thường sẽ dẫn đến các bệnh về da. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều cũng có thể dẫn đến viêm nhiễm.

Bạn nên chọn loại dầu tốt có tác dụng chống viêm, bảo vệ da và trì hoãn lão hóa như: dầu ô liu, cá hồi, cá thu và hạt lanh.

Polyphenol

Polyphenol là chất chuyển hóa thứ cấp của thực vật, tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời có thể làm giảm tổn thương do oxy hóa và viêm da.

Polyphenol có nhiều trong rau, trái cây, trà và các loại thực vật như: chất curcumin trong nghệ, lycopene trong cà chua, anthocyanin trong quả mọng.

Nước

Bổ sung nước không đủ cho cơ thể dễ khiến da bị khô và xỉn màu, vì vậy bạn nên bổ sung đủ nước mỗi ngày. Uống đủ nước da của bạn sẽ ít bị nứt nẻ, dưỡng ẩm cho da và duy trì tính đàn hồi của da, hỗ trợ bài tiết thải độc cơ thể trơn tru, từ đó làn da của bạn sẽ đẹp lên mỗi ngày.

Ngoài 5 dưỡng chất chính kể trên, chuyên gia dinh dưỡng Tống Bội Dung (Song PeiRong) cũng nhắc nhở, muốn có làn da đẹp, bạn nên tránh những thực phẩm như gà rán, bánh ngọt, nước có ga. Những thực phẩm này dễ thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm, khiến da xỉn màu, mất đi độ đàn hồi.

Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên cũng rất cần thiết. Ngủ không đủ giấc có thể gây rối loạn chức năng trao đổi chất và nội tiết, vì vậy mọi người nên tránh thức khuya và thiết lập cho mình một đồng hồ sinh học đều đặn.

Người lớn nên ngủ 7-9 giờ mỗi ngày và tập thể dục ít nhất 3 lần một tuần để thúc đẩy quá trình lưu thông máu, làm cho làn da hồng hào và sáng bóng, giúp chuyển hóa các độc tố trong cơ thể, từ đó làm cho làn da đẹp và mềm mại.