Bị lừa khi mua hàng qua mạng, khách hàng cần khiếu nại gấp

(VTC News) -

Trong bối cảnh công nghệ phát triển bùng nổ cùng xu hướng mua hàng qua mạng sau 2 năm đại dịch COVID-19, ngày càng nhiều người “sập bẫy" gian thương khi không mua sắm trực tiếp.

Nếu không may gặp phải tình huống trên, người tiêu dùng cần thực hiện các bước dưới đây để đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình cũng như cho người khác.

Mua hàng qua mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro, người tiêu dùng cần trang bị những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình.

Các bước tố giác, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Đơn tố giác của cá nhân là một trong những căn cứ để khởi tố vụ án hình sự khi đã xác định có dấu hiệu phạm tội. Theo Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bạn có thể tố giác về tội phạm và tố cáo hành vi có dấu hiệu phạm tội với cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát; hoặc khiếu nại đến Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng qua hotline miễn phí 18006838.

Chẳng hạn như trường hợp của chị Nguyễn Thị Xuân, 23 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội), khi mua quần áo qua mạng xã hội Facebook, bị chủ shop lừa tiền, bắt đặt cọc trước rồi mới chuyển hàng. Nhưng sau đó, chị Xuân gọi điện chủ shop không nghe, nhắn tin không trả lời, thậm chí còn chặn luôn tài khoản của chị Xuân.

Trong trường hợp này, chị Xuân và những người gặp phải tình huống tương tự nên tố giác tội phạm tại Công an phường, thị trấn, Đồn Công an hoặc Công an xã. Khoản 3 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định: "Công an phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền".

Lưu ý, trong đơn tố giác cần trình bày rõ nội dung sự việc và gửi kèm các bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo là có cơ sở (nội dung tin nhắn trên điện thoại, qua facebook, số điện thoại, địa chỉ facebook thời gian chuyển khoản, số tài và khoản nội dung chuyển…) để có cơ sở giải quyết.

Tiếp theo là bước nộp đơn khởi kiện tại Tòa án

Trong trường hợp trên, bản chất của hành vi mua hàng qua mạng là giao dịch dân sự nên khi bên bán không thực hiện đúng thỏa thuận thì bạn cũng có thể khởi kiện ra tòa án yêu cầu giải quyết.

Theo quy định tại Điều 40 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, bạn sẽ nộp đơn khởi kiện tại tòa án cấp quận, huyện nơi bị đơn tức là người bán hàng đang cư trú hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết.

Khoản 5 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định: "Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm…".

Do đó, khi khởi kiện bạn phải gửi kèm theo đơn khởi kiện những chứng cứ chứng minh ban đầu như giấy tờ việc chuyển khoản để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Như vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình trong trường hợp bị lừa đảo khi mua hàng qua mạng, bạn có thể làm đơn tố giác tội phạm tại cơ quan có thẩm quyền hoặc nộp đơn khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng Dân sự.