Bị hàng nghìn khối đất vùi lấp, quốc lộ 49 tuyến Huế - A Lưới bị chia cắt

Khoảng 3h ngày 8/10, mưa lũ gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại Km 76+310 đoạn qua xã Phú Vinh (huyện A Lưới) với khối lượng đất đá bồi lấp, đổ tràn ra mặt đường khoảng 2.000m3. Vị trí sạt lở lớn này đã gây chia cắt giao thông giữa Huế đi lên huyện miền núi A Lưới và ngược lại.

Mưa lũ cuốn hơn 2000m3 đất đá vùi lấp một đoạn của quốc lộ 49, tuyến đường từ TP Huế lên A Lưới bị chia cắt.

Từ sáng sớm nay, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phải bố trí lực lượng hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn trên tuyến Quốc lộ 49 này. Đặc biệt, lực lượng thanh tra giao thông chốt chặn ở hai đầu điểm sạt lở để ngăn chặn người dân tự ý qua lại, dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ II.6 (Thừa Thiên - Huế), trong sáng nay, lực lượng và phương tiện ứng cứu đã được điều động lên A Lưới để xử lý điểm sạt lở này. Dự kiến, đầu giờ chiều nay, điểm sạt lở gây chia cắt trên Quốc lộ 49 qua huyện miền núi A Lưới sẽ được xử lý xong, để thông xe trở lại.

Trước đó, ngày 7/10, do thời tiết diễn biễn phức tạp một chiếc tàu hàng chở 4.500 tấn Klinker và 11 thuyền viên đi từ Quảng Ninh đến Cần Thơ và bị sóng đánh chìm khi đi ngang vùng biển Thừa Thiên - Huế. Lúc đầu, có 5 thuyền viên dùng thuyền phao bơi vào bờ an toàn, và 6 người còn lại mất tích. Rất may, sau đó những người mất tích được lực lượng chức năng cứu và hiện đã an toàn.

