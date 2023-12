Bi hài cảnh chàng trai liếm cột đèn đóng băng, bị dính lưỡi phải chờ cứu hộ

(VTC News) -

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Do trời trở lạnh, nhiệt độ ở đây giảm xuống mức từ - 13 độ C đến - 30 độ C, nhiều khu vực đóng băng.

Anh Thời, một người dân sống ở Cáp Nhĩ Tân, cho biết trong tiết trời băng giá, anh đang lái xe đến một ngã tư thì ngạc nhiên thấy một chàng trai trẻ đứng dưới cột đèn trong tư thế vô cùng kỳ quặc.

Tưởng rằng anh chàng này là kẻ "tè bậy" nơi công cộng, anh Thời rất bực mình, nhưng khi tiến lại gần với biết hóa ra lưỡi của chàng trai đang bị dính chặt vào cột đèn, vô cùng đau đớn. Nhìn thấy anh Thời, chàng trai vội vã ra hiệu nhờ giúp đỡ, biểu hiện lo lắng đến mức suýt khóc.

Chàng trai nghịch dại liếm cột đèn giao thông, không ngờ lưỡi của anh dính chặt vào đó.

Thấy vậy, anh Thời lập tức gọi cảnh sát nhờ cứu giúp. Sau khi đến hiện trường xem xét, cảnh sát tới siêu thị gần đó xin nước nóng rồi từ từ đổ lên chỗ cột đèn mà phần lưỡi của chàng trai dính vào để làm tan băng, giải phóng chiếc lưỡi.

Sau đó, chàng trai xấu hổ phân bua rằng vì tò mò, không biết lưỡi có dính chặt vào cột đèn như các video mình từng xem hay không nên nhân lúc đường vắng, anh quyết định tự thử nghiệm. Không ngờ lưỡi dính quá chặt, anh không thể nào thu về được, may mà gặp được anh Thời để nhờ gọi cảnh sát cầu cứu.

Sau chuyện này, chàng trai cho biết anh đã nhận được bài học nhớ đời, không bao giờ dám nghịch dại nữa.