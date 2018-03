Bị đồn làm trò để nổi tiếng, Khả Như nói gì?

(VTC News) - Không chỉ chia sẻ về Tết, Khả Như còn trải lòng về một năm Đinh Dậu với nhiều biến chuyển.

Tham gia nghệ thuật khá lâu thế nhưng khán giả nhận xét, năm 2017 mới là năm Khả Như thật sự bùng nổ và tỏa sáng khi đảm nhận nhiều vai trò như biên kịch, giám khảo, cố vấn… Tuy nhiên, đây cũng là năm nữ diễn viên gặp phải sự cố nghề nghiệp khi bị bỏng mặt khiến cô phải nằm trên giường bệnh suốt 20 ngày.

Gặp Khả Như giữa lúc nữ diễn viên đang nghỉ giải lao khi quay chương trình, cô thoải mái chia sẻ với VTC News về những kỉ niệm ngày Tết và trải lòng về một năm vừa qua.

Từng ngại khi bị người khác gọi tên

- 2017 của Khả Như là một năm như thế nào?

2017 là một năm tôi được làm những điều mình thích và làm một cách nghiêm túc. Năm qua, tôi tham gia các dự án điện ảnh như Hoán đổi hay Ma nữ siêu quậy nhưng những bộ phim này vẫn chưa ra rạp, “lấn sân” sang mảng biên kịch và cũng vừa quay xong dự án chuyển thể Hạt giống tâm hồn.

Cũng nhờ làm nhiều như vậy, khán giả và cộng đồng mạng biết đến tôi nhiều hơn còn như những năm trước khi làm đạo diễn, cố vấn gameshow thì chỉ những khán giả xem chương trình mới biết đến Khả Như.

- Khán giả bắt đầu chú ý đến Khả Như nhiều hơn sau tai nạn bỏng mặt, bạn có buồn không?

Tôi vừa buồn vừa vui bởi mặc dù khán giả biết đến Khả Như nhiều hơn sau tai nạn bỏng mặt nhưng cũng nhờ vậy tôi mới biết rất nhiều người quan tâm mình, giả sử không ai quan tâm, để ý đến thì dù mình có bị gì, họ cũng không quan tâm.

Ban đầu, khi bị tai nạn như thế, tôi cứ nghĩ mọi người chú ý vì thấy Khả Như sao liều mạng quá nhưng đến khi nghe được những lời động viên từ anh em trong nghề, những câu trách mắng, những câu nói “tài năng của Như không cần hi sinh quá nhiều như vậy” khiến tôi chợt nhận ra rằng người ta tiếc, lo sợ tai nạn đó làm mất đi một người như mình và có công nhận tài năng của Khả Như chứ không như tôi từng nghĩ.

Khả Như

- Từng chia sẻ không quen với sự nổi tiếng, vậy bây giờ Khả Như tự tin vào tên tuổi của mình chưa?

Nếu nói tự tin hơn thì có lẽ chưa nhưng hiện tại, tôi biết mình đang ở đâu - ở một vị trí mà mình sẽ sống đúng với nó. Trước kia, tôi ngại đến tham dự sự kiện hay những nơi đông đúc, ngại người ta gọi tên mình còn bây giờ cảm nhận rất rõ tình cảm của khán giả nên tôi tin chắc rằng mình đi đến đâu, khán giả ở đó sẽ đón nhận – đó là điều tôi hạnh phúc nhất.

- Năm qua, khán giả được thấy Khả Như trong vai trò biên kịch?

Thật ra tôi chưa bao giờ chấp nhận mình là một đạo diễn/biên kịch bởi tôi tay ngang mà, nên khi có người gọi tôi với danh xưng như vậy cũng ngại lắm và chối bỏ tất cả những khả năng của mình.

Thú thật, tôi là một người chối bỏ khả năng của mình và cho rằng mình may mắn, có thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Thế nhưng, khi bắt tay vào làm, nghiêm túc với từng sản phẩm để giới thiệu đến khán giả và luôn nhận được những lời góp ý, lời khen rất bổ ích. Lúc đó, tôi mới nhận ra tại sao mình cứ phải chối bỏ mà không sống tốt với nó bởi biết đâu mình sẽ phát huy và phát triển hơn nữa.

“Tôi sai khi sống quá an toàn”

- Hỏi thật, Khả Như có sân si hay bị ai sân si chưa, vì bạn từng chia sẻ sau tai nạn bỏng mặt rằng “mọi sân si đều không là gì trong khoảng thời gian nằm trên giường bệnh”?

Tôi có sân si và cũng bị sân si lại, thường những người đi sân si sẽ bị đáp trả, đó là điều hiển nhiên bởi nghề này bản chất là vậy. Thấy người ta được như vậy tại sao mình không được, thấy người ta được yêu mến như vậy sao mình không được, suốt ngày cứ đặt những câu hỏi đó trong lòng rồi không biết thổ lộ cùng ai, tự hỏi bản thân rồi sau đó, có 2 chiều hướng xảy ra, có người làm điều tiêu cực còn tôi tự kỉ và ngồi một chỗ.

Sau tai nạn, tôi thấy khủng khiếp nhất không phải làm được gì, ít hay nhiều mà khủng khiếp nhất là không làm được gì nữa, lúc đó mới thấy sân si chẳng còn là gì cả, 1-2 cái liếc nhìn hay thái độ không còn đáng để tâm, quan trọng vẫn là người thân và cuộc sống của mình. Những thứ từng áp đặt vào cuộc sống của mình quá nhiều thật ra không mang ý nghĩa gì cả, nó không mang lại nguồn lợi, sinh lực, năng lượng gì cho mình, tại sao phải mất nhiều thời gian cho nó?

Thời gian tôi nằm trên giường bệnh là dịp để tôi chiêm nghiệm và nhìn mọi thứ xung quanh khá hay, giống như cơ hội để mình được sống lại một lần nữa.

- Nhắc đến Khả Như, người ta vẫn nhớ đến scandal tình cảm lúc trước và tai nạn bỏng mặt, bạn có cảm thấy chuyện đời tư luôn bị chú ý quá nhiều?

Lúc đầu tôi vẫn nghĩ mình không may mắn, chưa có kinh nghiệm về cách sống sao cho an toàn trong showbiz, sống sao để mọi người chú ý đến sự nghiệp của mình nhưng bây giờ tôi nghĩ mọi thứ đều có nguyên do, mình cố gắng mỗi ngày nhưng khán giả không để ý nên khi trời khiến cho mình như vậy, mọi thứ đều là cái duyên.

Nếu tai nạn không xảy ra làm sao tôi biết trân trọng bản thân và những người xung quanh hơn, làm sao có thể nhận ra có nhiều người quý mình như vậy còn nếu cứ sống một cuộc sống an toàn như trước đây, không chia sẻ gì hết, có lẽ tôi sai rồi.

Đây là một cách nhìn nhận, ngày xưa tôi không bao giờ muốn chia sẻ với người thân, kể cả với em của mình. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, thấy những người đồng hành với mình đều đáng tin, chia sẻ một chút cũng không sao.

Tôi sai khi sống quá an toàn, không chia sẻ với ai. Khả Như

- Dường như bạn đang sợ bị lợi dụng, phản bội...?

Đó là nỗi sợ chung của tất cả những người làm nghệ thuật, sợ bị hại, sợ bị phản bội... sợ hết tất cả mọi thứ.

Nếu nói về nỗi sợ có 1.000 nỗi sợ nhưng đối với tôi, bây giờ tôi không dùng từ "sợ" nữa mà là "đón nhận" vì vạn sự tùy duyên, giống như tôi sống cho mình rất kĩ nhưng chuyện bị bỏng mặt tôi đâu muốn nó xảy ra. Bây giờ, việc gì đến cứ đón nhận một cách bình thường nhất rồi tiếp tục sống tốt thôi.

- Bình phục quá nhanh sau tai nạn, nhiều người nói Khả Như làm trò để gây chú ý?

Tôi không muốn giải thích chuyện gì cả, những người cho rằng Khả Như làm trò để nổi tiếng tôi không biết họ nghĩ gì bởi không ai dại dột đem tính mạng, nhan sắc của mình ra làm như vậy – nhất là khi tôi còn là phụ nữ. Những chuyện như vậy rẻ tiền hơn rất nhiều so với những gì tôi đang cố gắng.

- Là một người làm biên kịch ra những scandal của showbiz, bạn hoàn toàn có thể làm gì đó để nổi tiếng, thu hút. Tại sao bạn không làm như vậy?

Tôi bị bệnh lười (cười), hơn nữa cũng cảm thấy vô vị với những thứ như thế. Bản thân tôi biết cái gì cũng có 2 mặt của nó, scandal có người thích cũng có người ghét. Làm nghề gì cũng vậy, nếu mình đem sản phẩm tốt nhất phục vụ người ta chắc chắn sẽ nhận về tình cảm yêu mến nhiều hơn là đưa những chuyện cá nhân.

9 người 10 ý, tại sao phải đem chuyện cá nhân ra làm gì trong khi có hàng nghìn những việc tốt để làm và mình cũng có tài năng chứ đâu phải bất tài?

- Thế nhưng có những người dựa vào scandal gây chú ý để từ từ thể hiện khả năng của mình?

Tôi không thích làm như vậy, đáng lẽ mình nên làm điều gì đó để người ta chú ý đến mình rồi sau này, dù có làm gì vẫn được người ta chú ý đến nhưng chắc do tôi muốn sự an toàn nên không thích làm như vậy.

Nếu cho tôi chọn lựa một lần nữa, sử dụng những scandal của mình để bay cao hơn tôi vẫn không bao giờ muốn làm điều đó. Khi bước chân vào nghề, tôi đặt cho mình mục tiêu làm gì cũng được, chỉ cần được bình yên.

Nếu bây giờ nói tôi không được chú ý, không nổi đình nổi đám như những bạn hot girl hay những ai có scandal, tôi chấp nhận bởi mình có nhiều làm nhiều, có ít làm ít miễn sao mình cố gắng là được. Người ta thường chỉ nhớ đến sai lầm của bạn, cố gắng cả đời nhưng sai lầm 1 lần sẽ bị nhớ mãi. Đó là điều nghệ sĩ nào cũng sợ, không riêng gì tôi.

“Ba mẹ thông cảm khi ngày Tết tôi vẫn đi diễn”

- Năm nay hoạt động mạnh mẽ như vậy, thu nhập của Khả Như thế nào?

Thu nhập của tôi năm nay vừa đủ để tôi có được một cái Tết ấm no với gia đình, đủ cho mình nhìn lại một chặng đường và hài lòng với những gì bản thân làm được. Có thể những điều đó không quá to lớn với người khác nhưng ít ra, tôi làm được trọn vẹn những điều mình thích.

- Tết trong tuổi thơ của Khả Như ra sao?

Tết ngày xưa, tôi được mẹ mua cho 3 bộ đồ Tết chia ra đủ 3 ngày. Đêm giao thừa khi đồng hồ điểm qua khoảnh khắc đầu năm mới, mẹ bày bàn thờ cúng ông bà còn tôi lo mang đồ ra ủi thẳng thớm để sáng mùng 1 mặc cho đẹp, có năm mùng 1 lỡ mặc hết 2 bộ đồ sang đến mùng 2 không có đồ lại phải mặc đồ của mùng 3 rồi mùng 3 mặc lại đồ cũ.

Gia đình tôi vốn không khá giả gì, bố tôi lại là người trong quân đội nên sống rất kỉ luật và ngày xưa nhà chỉ có 1-2 đôi dép nên bây giờ, nếu sang nhà tôi sẽ thấy có rất nhiều túi xách và dép vì ngày xưa tôi không có những thứ đó (cười).

Lúc nhỏ, khi đi học cứ nhìn túi xách và giày dép của bạn bè mà thèm muốn nên bây giờ cứ mỗi lần cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi trong công việc tôi lại…đi mua túi xách, giày dép rồi tự nói với bản thân muốn có nhiều hơn nữa hãy đi làm việc đi và siêng năng hơn. Những thứ tôi mua cũng không phải hàng hiệu gì cả mà chỉ đơn giản là những món đồ tôi thích.

- Nhiều khán giả tò mò Tết của một diễn viên hài sẽ như thế nào?

Thật ra, Tết tôi vẫn đi diễn như thường nhưng không cảm thấy cô đơn mà trái lại còn thấy rất ấm áp vì luôn có Catcage – FC của tôi thay phiên nhau đi xem và tặng hoa, gấu bông để ủng hộ tinh thần tôi suốt mấy ngày Tết. Một điều đặc biệt là Tết năm nay tôi có mẹ bên cạnh, ba thì sẽ lên sau nên tôi vui lắm, không cô đơn như những năm đầu xa nhà.

- Ba mẹ có khi nào tủi thân vì con gái “mất tăm mất tích” dịp Tết?

Tôi nghĩ là có nhưng ba mẹ cũng thông cảm nên sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi tranh thủ về nhà cùng ba mẹ ăn bữa cơm gia đình trò chuyện cùng nhau. Tôi đi diễn nhưng vẫn về nhà với ba mẹ chứ không phải “lặn mất tăm” nên ba mẹ cũng hiểu.

- Món quà Tết ý nghĩa nhất mà Khả Như dành tặng cho ba mẹ là gì?

Năm đầu tiên, tôi gửi cho ba mẹ một số tiền để cả hai sắm đồ, chuẩn bị cho Tết. Số tiền đó chỉ vài chục triệu thôi chứ không nhiều nhưng là số tiền đầu tiên tôi kiếm được để mang về biếu ba mẹ.

Trước kia, lúc nào cũng là ba mẹ cho tôi tiền mua sắm đồ ngày Tết nên khi làm được như vậy tôi rất vui. Cũng biết ba mẹ không cần con gái đưa tiền nhưng nhận được quà từ tôi, ba mẹ hạnh phúc lắm nhưng sang mùng 1 Tết, cả hai lại lì xì cho tôi nhiều hơn (cười).

Chu Nguyên