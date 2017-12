Bị công an bắt quả tang, kẻ buôn ma túy vung dao chống trả điên cuồng

(VTC News) - Quan sát camera theo dõi, phát hiện công an ập tới, kẻ buôn ma tuý nhanh chóng tẩu tán tang vật, nhảy qua mái nhà hàng xóm, vung dao, tuýp sắt chống trả.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Thanh Hà vừa triệt phá tụ điểm buôn bán ma túy chuyên cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn, do đối tượng từng có 8 tiền án, tiến sự cầm đầu.

Trước đó, khoảng 22h ngày 21/12, tại nhà ở của Hoàng Xuân Cương (SN 1957, ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hoàn (SN 1970, ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà) bán 1 gói giấy bên trong chứa heroin cho 2 đối tượng nghiện.

Đối tượng Phạm Văn Hoàn tại cơ quan Công an.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 gói heroin Hoàn vừa bán được và số tiền 480.000 đồng (Hoàn là người được Cương nhờ bán hộ ma túy).

Ngồi trên tầng 3 quan sát camera, phát hiện lực lượng công an ập tới, Cương nhanh chóng tẩu tán tang vật, nhảy qua mái nhà hàng xóm, dùng dao, tuýp sắt chống trả điên cuồng.

Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Xuân Cương.

Sau khi bắt giữ được 2 đối tương và khám xét nơi ở, lực lượng công an còn thu được gần 30 gói heroin, một số túi ma túy dạng đá và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Bản thân Cương từng có 8 tiền án tiền sự, Hoàn là đối tượng nghiện ma túy nghi bị nhiễm HIV.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Hà điều tra làm rõ.

Minh Khang