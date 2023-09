Bị bạn diễn nam hôn thô lỗ, nữ diễn viên nổi tiếng tức giận

Tập phát sóng ngày 12/9 của chương trình Men On Fire có khách mời là nữ diễn viên Choi Yeo Jin.

Trong lần xuất hiện hiếm hoi trên show tạp kỹ, người đẹp 40 tuổi cho biết nhiều lần chịu ấm ức trong suốt nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, đặc biệt có một lần cô nổi giận trên phim trường.

Choi Yeo Jin kể lại kỷ niệm không vui trên phim trường.

Choi Yeo Jin kể về kỷ niệm đáng quên với một bạn diễn nam. Hai người phải đóng cảnh hôn nhưng trước đó nam diễn viên vẫn cố tình hút thuốc lá. Không chỉ vậy, anh ta còn hành xử thô lỗ suốt quá trình quay khiến cô bị bầm tím khá nặng.

“Nam diễn viên đó có thái độ không tốt với các diễn viên khác. Anh ta hút thuốc trước khi thực hiện cảnh hôn. Trong khi tôi cố tỏ ra xinh đẹp trước ống kính, anh ta hôn rất mạnh bạo khiến tôi bị bầm tím nghiêm trọng”, cô kể.

Theo Choi Yeo Jin, người đàn ông không tỏ ra hối lỗi vì thái độ khiếm nhã. Thậm chí khi đạo diễn tỏ ra không hài lòng về cách nhập vai, anh ta còn tự tin đã quay 9 dự án trước đó.

Sự quá đáng của nam diễn viên không dừng lại ở đó. Ngôi sao Khao khát hạnh phúc cho biết nam diễn viên không bao giờ chào hỏi người khác, bắt mọi người chờ đợi trong giá rét chỉ để sửa lại mái tóc, la mắng nhân viên dù họ không làm gì sai.

Nhận ra tính cách tồi tệ của đồng nghiệp, Choi Yeo Jin cố gắng hạn chế tiếp xúc nhất có thể, cũng tìm chỗ ngồi cách xa người đó khi mọi người ăn tối cùng nhau.

Tuy nhiên, do phải quay cảnh lãng mạn vào ngày hôm sau, cô thử bắt chuyện với bạn diễn. Tuy nhiên, điều cô nhận lại được là câu: “Chị, công ty của em thực sự ghét chị”.

“Khi đạo diễn nói anh ta không nên hút thuốc trước khi quay cảnh hôn với nữ diễn viên, anh ta sửng cồ phản bác rằng không muốn trở thành một diễn viên giỏi. Tôi tức giận đến mức chửi bới anh ta trước mặt đạo diễn”, Choi Yeo Jin nhớ lại.

Choi Yeo Jin kể tiếp bầu không khí lúc đó rất căng thẳng. Cô xin lỗi các nhân viên vì gây phiền toái. Nhưng người đàn ông không chịu dừng lại, thay vào đó thổi khói thuốc vào mặt cô.

Cơn thịnh nộ vừa hạ xuống lại bùng lên, nữ diễn viên giơ tay định tát người đàn ông nhưng cuối cùng chỉ tóm lấy cổ anh ta.

“Tôi đã giơ tay nhưng sau đó tôi nghĩ báo chí sẽ giật tít như thế nào. Họ sẽ nói tôi hành hung anh ta nên tôi chuyển hướng sang chộp lấy yết hầu”, nữ người mẫu chia sẻ.

Choi Yeo Jin giận dữ đến mức suýt đánh bạn diễn vì thô lỗ khi đóng cảnh hôn. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Nghe được câu chuyện từ Choi Yeo Jin, những người dẫn chương trình bất bình thay cô. Họ đặt câu hỏi liệu nam diễn viên có còn làm việc trong ngành hay không, Choi Yeo Jin cho biết người đó đã biến mất khỏi showbiz.

Chia sẻ của Choi Yeo Jin nhận được sự quan tâm từ khán giả Hàn Quốc. Từ khóa “Cảnh hôn của Choi Yeo Jin” thống trị các công cụ tìm kiếm ở xứ sở kim chi. Nhiều người cố tìm hiểu nam diễn viên đó là ai.

Choi Yeo Jin (SN 1983) là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc, với sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ. Cô từng tham gia các tác phẩm truyền hình kinh điển như I'm Sorry, I Love You (2004) và Cain And Abel (2009). Những bộ phim gần đây của cô là My Holo Love(2020) và Miss Monte-Cristo (2021).