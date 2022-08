Bí ẩn hồ sơ bị mất vụ cựu đại tá Phùng Anh Lê nhận hối lộ

Ngày 12/8, phiên tòa xét xử vụ nhận hối lộ và thả người bị tạm giữ xảy ra tại Công an quận Tây Hồ nóng ở ngay phần thẩm vấn.

Bị cáo Phùng Anh Lê tại tòa. (Ảnh: T.Nhung)

Theo cáo buộc, ngày 23/9/2016, bị cáo Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ) trình cựu đại tá Phùng Anh Lê báo cáo đề xuất giải quyết vụ việc Nguyễn Hữu Tài theo quy định, nhưng ông Lê đã không duyệt mà chỉ đạo hoà giải nên đã giao hồ sơ xác minh cho ông Phan Tất Hùng (Điều tra viên Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH) để thực hiện hoà giải.

Sau khi hoà giải xong, ông Hùng tiếp tục quản lý hồ sơ.

Đến ngày 1/1/2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an Hà Nội, ông Mai Trọng Thắng (Trưởng Công an quận Tây Hồ) yêu cầu ông Phạm Quý Hải (Phó Trưởng Công an quận, người ký Quyết định tạm giữ số 247 ngày 22/9/2016 đối với Nguyễn Hữu Tài), bị cáo Châu, bị cáo Vũ Công Ngọc (Phó đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ), ông Hùng và một người khác đến phòng làm việc của ông Thắng để rà soát thông tin vụ việc.

Theo lời khai của ông Phan Tất Hùng và bị cáo Ngọc, tại buổi làm việc này, ông Hùng đã tìm thấy hồ sơ vụ việc trong tủ cá nhân. Hồ sơ có các tài liệu như: Quyết định tạm giữ đối với Tài; lời khai của Tài và của nhân chứng; đơn đầu thú của Tài; báo cáo bắt giữ….

Ông Hùng đã mang hồ sơ đến phòng làm việc của ông Thắng để mọi người cùng xem. Sau đó, ông Hùng để hồ sơ lại trên bàn họp trong phòng làm việc của ông Mai Trọng Thắng.

Các ông Mai Trọng Thắng, Phạm Quý Hải và Nguyễn Đức Châu khai không biết và không đọc hồ sơ vụ việc này tại phòng ông Thắng. Đến nay, Công an quận Tây Hồ vẫn chưa cung cấp được hồ sơ.

Phiên xử chiều ngày 12/8, trong phần thẩm vấn, các luật sư dành nhiều thời gian để hỏi các bị cáo, người liên quan về bộ hồ sơ “không cánh mà bay” nói trên.

Theo lời khai của ông Ngọc tại tòa, bị cáo không cầm hồ sơ, ai là người cầm, bị cáo không biết.

Bị cáo Ngọc tại tòa. (Ảnh: T.Nhung)

Khi được hỏi, ông Nguyễn Văn Thuận, cán bộ quản giáo trực Nhà tạm giữ đêm ngày 22/9/2016, người đưa Nguyễn Hữu Tài ra khỏi buồng giam và lập biên bản bàn giao cho bị cáo Vũ Công Ngọc vào hồi 0h30 ngày 23/9/2016 để cho ra khỏi Nhà tạm giữ khai: Khi giao Tài, tôi có giao hồ sơ bản chính cho người tiếp nhận Tài.

Còn theo lời khai của bị cáo Ngọc, khi tiếp nhận Tài, bị cáo không cầm hồ sơ.

Về phần mình, bị cáo Lê Đình Trung (cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ) trình bày, hồ sơ được giao cho ai bị cáo không biết.

Trước nhiều câu trả lời không biết hồ sơ vụ việc ở đâu của cả bị cáo và người liên quan vụ việc, luật sư đặt vấn đề: Nếu không có hồ sơ đó thì sao?

Theo luật sư, bị cáo Ngọc xác định có quyết định 247 về việc tạm giữ Tài, nhưng kiểm tra hồ sơ, có quyết định tạm giữ số 247, nhưng đó là quyết định tạm giữ một người mang tên Dương Đức Lợi.

Trước câu hỏi của luật sư về việc tại sao lại có hai quyết định tạm giữ hình sự với hai người khác nhau, lại cùng mang số 247, ông Thuận trả lời, mình không rõ, bởi việc trực Nhà tạm giữ có nhiều người, chia làm nhiều ca khác nhau.

Sáng 12/8, trong phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Ngọc khai, khi ông Hùng mang hồ sơ đến phòng làm việc của ông Thắng để mọi người cùng xem, ông Thắng nói: “Hồ sơ như này, nếu bỏ ra các ông chết đầu tiên và ông Lê chả sao cả, ông Lê không có bút tích gì ở đây”.