Bệnh tật bủa vây gia đình nghèo ‘đội sổ’ ở Hà Nam

Trung tuần tháng 5/2023, chúng tôi lặn lội tới làng Thượng Vĩ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để tìm gặp anh Phạm Phú An (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phi (33 tuổi) – hai vợ chồng đang đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn do bệnh tật bủa vây tổ ấm bé nhỏ.

Gia đình chị Phi đang phải chạy chữa cho 2 con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo bẩm sinh.

Đặt chân đến đầu làng, hỏi thăm địa chỉ nhà anh An, bà con ai nấy tận tình chỉ dẫn, nhiều người ca thán cho hoàn cảnh cơ cực của gia đình anh.

“Gia cảnh của An đáng thương lắm, mẹ già đau ốm triền miên, vợ cũng yếu ớt. Xót xa hơn, trong số 3 người con của anh, ngoại trừ cháu gái lớn 13 tuổi may mắn bình thường, còn lại 2 cháu nhỏ đều mắc bệnh. Ngặt nỗi vợ chồng An đã cố gắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng vẫn chưa có tiền để lo chạy chữa”, một người dân bán tạp hóa bên đường chia sẻ.

Dẫn phóng viên vào gia đình anh An, ông Phạm Phù Hình, Trưởng thôn 3 vừa đi vừa tâm sự, gia đình anh An, chị Phi xếp vào vị trí “đội sổ” tại địa phương. Nguyên nhân là do gia đình rất ít ruộng sản xuất. Cả nhà chỉ canh tác vỏn vẹn 2 sào ruộng nên cái ăn, cái mặc theo đó cứ phải chạy vạy từng bữa.

Xác định không có ruộng sản xuất, thóc lúa không có, không được học hành đến nơi đến chốn, để duy trì cuộc sống, ngay từ khi còn trẻ, anh An đã tìm tòi học nghề thợ mộc với quyết tâm có một công việc và nguồn thu nhập ổn định.

“Tuy nhiên, do mẫn cảm với sơn, hoá chất và mùn cưa nên sau một thời gian đi làm, máu cam anh An cứ chảy ra liên tục khiến sức khoẻ vốn đã yếu nay càng thêm suy kiệt. Dù ốm đau bệnh tật, nhưng là trụ cột gia đình nên anh An vẫn luôn chịu thương chịu khó bươn bả kiếm sống nuôi mẹ già đau yếu, vợ và 3 con nhỏ, trong đó có 2 con bị bệnh tật bẩm sinh”, ông Hình nói.

Chỗ tránh nắng che mưa của cả gia đình 6 người là căn nhà cấp 4 cũ kĩ, lụp xụp, cửa sổ được thưng bằng ván liếp, nẹp khung tre. Tài sản trong nhà không có thứ gì đáng giá ngoài chiếc bàn thờ gia tiên được anh An làm đổi công trừ nợ.

Anh An kể, năm 2009, anh nên duyên chồng vợ với chị Phi, cách nhà khoảng 2 cây số. Sau một năm, vợ anh hạ sinh người con đầu lòng, may mắn cháu khoẻ mạnh. Năm 2015, vợ chồng anh tiếp tục sinh cháu thứ hai, đặt tên là Phạm Phú Khang.

“Cái tên Phú Khang được vợ chồng tôi gửi gắm tâm tư, mong cho cháu sau này học hành giỏi giang, vượt qua khó khăn để thay đổi được nghèo khó. Nào ngờ, sau khi sinh ra thấy cháu ốm đau quặt quẹo, nằm võng, nằm chiếu thì ngặt nghẹo như không xương, khóc lóc suốt ngày đêm. Vì không vay mượn được tiền nên phải ráng chờ đến mùa thu hoạch lúa, gia đình mới quyết định đưa cháu đi khám bệnh. Sau khi khám ở Bệnh viện Nhi TW, bác sĩ kết luận cháu bị viêm màng não. Nghe xong, hai vợ chồng suy sụp hoàn toàn”, anh An nói trong nước mắt.

Dù gia cảnh rất khó khăn, nhưng vợ chồng anh An đã vay mượn tiền nong để điều trị cho Phú Khang. Đến nay Khang đã tập tễnh đi được nhưng cũng không nhận thức được gì dù đã 8 tuổi. Khi thấy phóng viên nói chuyện với gia đình, cháu Khang lê lết từng bước chân đến bên cạnh và liên tục chỉ tay ngọng nghịu nói “đây là bố”.

Ngoài bệnh viêm gan, Đức Phúc còn bị tràn dịch màng tinh hoàn và teo túi mật. Với những căn bệnh ngặt nghèo ấy, không biết bao nhiêu tiền mới đủ để gia đình có thể trang trải chi phí phẫu thuật cho cháu.

Nhìn đứa con thơ, chị Nguyễn Thị Phi không thể nào kiềm được cảm xúc, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má của người mẹ tảo tần. Chị Phi cho biết, dù gia cảnh khó khăn song hai anh chị vẫn quyết định sinh cháu thứ 3 cho vui nhà vui cửa và sau này cũng có thể cùng bố mẹ gánh vác, đỡ đần cho người anh bị bại não.

Ngày 15/3/2023, chị Phi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và đặt cho cháu bé cái tên Phạm Phú Đức Phúc, với kỳ vọng con mình sẽ khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Thế nhưng không may khi sinh ra, Đức Phúc có biểu hiện vàng da, hay khóc giống y hệt anh trai của mình.

Lo lắng cho tình hình sức khỏe của con, hai vợ chồng chị Phi lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo vay mượn bà con chòm xóm, đưa con đi khám tại Bệnh viên Nhi TW. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận ngoài bệnh viêm gan, cháu Phúc còn bị tràn dịch màng tinh hoàn và teo túi mật. Thời khắc nghe bác sĩ kết luận, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ trước mắt vợ chồng chị Phi.

“Không từ nào diễn tả được cảm xúc của vợ chồng tôi lúc nghe con mang bệnh. Hiện tại gia đình đang rơi vào cảnh khánh kiệt. Cả nhà đang tính bán mảnh đất đang ở để chữa trị cho con”, chị Phi khóc nghẹn.

Ông Ngô Minh Toan, Chủ tịch UBND xã Nhân Chính xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh An, chị Phi hết sức khó khăn. Gia đình vốn đã nghèo, nay sinh thêm cháu nhỏ bị bệnh tật nữa nên khó khăn càng thêm chồng chất. Sau khi nhận được báo cáo từ chính quyền cơ sở, Cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban MTTQ xã đã kêu gọi người dân địa phương chung tay hỗ trợ để chữa trị cho cháu Phúc.

“Nhân Chính không phải là địa phương khá giả nên sự hỗ trợ của người dân và các nhà hảo tâm có phần hạn chế. Để cháu Phúc có cơ hội được điều trị, được sống khoẻ mạnh, chúng tôi rất mong sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Sự hỗ trợ của các mạnh thường quân sẽ giúp cháu Phúc tăng cơ hội sống và gia đình anh An cũng phần nào vơi bớt khó khăn”, ông Toan bày tỏ.

Mọi đóng góp của quý độc giả xin gửi về: Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ gia đình cháu Phạm Phú Đức Phúc ở Hà Nam. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Độc giả cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho chị Nguyễn Thị Phi, xóm 2 thôn 3 Thượng Vỹ xã Nhân Chính huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. SĐT: 0963585482 Hoặc ông Phạm Phú Hình - Trưởng thôn 3, Xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, ĐT: 0981537444 Tài khoản ngân hàng Agribank chi nhánh Lý Nhân tên Phạm Phú Hình: 2905205014382. Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Độc giả VTC News ủng hộ cháu Phạm Phú Đức Phúc.

PHẠM DUY