‘Bé’ nòng nọc siêu hiếm gây kinh ngạc với kích thước khổng lồ

Năm 2018, hình ảnh về một con nòng nọc với kích thước “siêu khủng” gây sốt cộng đồng mạng. Chú nòng nọc khổng lồ này có kích thước to như một lon nước ngọt và được đặt tên là Goliath.

Các nhà sinh học đã phát hiện ra Goliath khi nó bơi trong một ao nông ở phía đông nam Arizona. Khi một tình nguyện viên thăm dò một cái ao cạn nước, cô tình cờ thấy một con nòng nọc quá khổ. Sinh vật lưỡng cư này quá lớn đến nỗi ban đầu tình nguyện viên nghĩ rằng đó là một con cá, nhà nghiên cứu sinh học Earyn McGee, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Arizona cho biết.

(Ảnh: Twitter)

Sau đó con nòng nọc khổng lồ đã được đưa tới Trạm nghiên cứu Tây Nam (SWRS), một trạm thực địa do Phòng Khoa học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ tại New York quản lý.

(Ảnh: Twitter)

Earyn McGee cho biết, Goliath lớn hơn nhiều so với kích thước trung bình của nòng nọc ếch trâu Mỹ. Dù chưa xác định được nguyên nhân, tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng do có những vấn đề liên quan đến hormones khiến chú nòng nọc đã 3 tuổi nhưng chỉ to lên chứ không biến được thành ếch được.

(Ảnh: Twitter)

Đáng tiếc là sau 3 năm kể từ ngày được phát hiện, con nòng nọc này đã chết với kích thước quá khổ so với đồng loại. Tuy nhiên để phục vụ nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Trạm nghiên cứu Tây Nam ở Arizona đã bảo tồn con nòng nọc và đang nghiên cứu nó để hiểu rõ hơn về kích thước, hình thái bất thường.

(Ảnh: Twitter)

Ếch trâu Mỹ là một loài ếch trong họ Ranidae. Đây là loài ếch lớn nhất ở Bắc Mỹ có nguồn gốc từ Đông Bắc Mỹ. Những con ếch khổng lồ có thể nặng tới 0,6 kg đến 2 kg và dài tới 20 cm. Tuy nhiên, thực tế thì nòng nọc của loài ếch này lớn như Goliath thực sự siêu hiếm.