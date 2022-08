Bé gái 8 tuổi lấy nước mắt khán giả trong 'Dân chơi không sợ con rơi' là ai?

(VTC News) -

Sau 4 ngày khởi chiếu chính thức, bộ phim "Dân chơi không sợ con rơi" do Tiến Luật đóng vai chính đã nhận được nhiều nhận xét tích cực. Ngoài vai "dân chơi" Quân do Tiến Luật đảm nhận, nhân vật bé Thỏ do sao nhí Bảo Thi thể hiện cũng thu hút nhiều sự quan tâm.

"Dân chơi không sợ con rơi" mở đầu với tình tiết Quân bỗng dưng bị người yêu cũ giao cho một đứa trẻ rồi thông báo rằng đấy chính là con của anh.

"Dân chơi không sợ con rơi" gây xúc động ở những cảnh hai cha con do Tiến Luật và Bảo Thi thể hiện.

Từ chỗ tay chơi miệt vườn thay bồ như thay áo, Quân phải bỏ tất cả để tập làm cha. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Quân vẫn chăm chỉ làm việc để nuôi lớn bé Thỏ. Hai cha con rau cháo có nhau, tuy sống trong thiếu thốn nhưng rất thương yêu nhau. Rồi đến ngày nọ, mẹ bé Thỏ quay về và đòi lại con. Thỏ - cô bé luôn khao khát được có đầy đủ cha và mẹ nay bỗng dưng phải đối mặt với tình huống chỉ có thể lựa chọn một trong hai người.

Với diễn xuất tự nhiên, bé Bảo Thi đã lấy nước mắt của hàng ngàn khán giả. Ở những cảnh diễn tay đôi cùng Tiến Luật, Bảo Thi chứng tỏ không hề lép vế khi tạo ra tương tác vô cùng ăn ý. Nhiều khán giả sau khi xem phim chia sẻ rằng đã khóc rất nhiều vì bé Bảo Thi. Đặc biệt, với cảnh Bảo Thi - Tiến Luật ôm nhau trong mưa, cảm xúc từ khán giả như vỡ òa vì như chạm vào trái tim.

Diễn viên nhí Bảo Thi có nét diễn hồn nhiên, đáng yêu.

Bảo Thi hiện đang là học sinh trường Tiểu học Bình Trị 2 (quận Bình Tân). Năm nay, Bảo Thi được 8 tuổi. Trước khi đóng "Dân chơi không sợ con rơi", Bảo Thi từng gây ấn tượng khi tham gia dự án "Lật mặt: 48h". Cô bé cho biết, 2 lần đóng phim điện ảnh gây tiếng vang là 2 lần Bảo Thi đến An Giang. Tuy đi quay xa nhà nhưng cô bé chẳng cảm thấy vất vả gì cả, vì lúc nào Bảo Thi cũng được mẹ "hộ tống". Mẹ cô bé chăm sóc cho con gái mọi lúc mọi nơi, đồng thời tạo mọi điều kiện để Bảo Thi được phát triển đam mê đối với điện ảnh.

Chia sẻ về quá trình quay phim "Dân chơi không sợ con rơi", bé Bảo Thi nói rằng rất thích quay cảnh bay dù lượn với "mẹ" Vân Trang và "ba" Tiến Luật. "Đây là lần đầu tiên con được chơi trò bay dù lượn trên biển, mà lại còn bay cùng chú Tiến Luật và cô Vân Trang. Lúc bay dù lượn cùng cô Vân Trang, cô đã giúp con hạ cánh an toàn mà đỡ bị sặc nước, còn khi quay cùng chú Tiến Luật, con ấn tượng lắm bởi chú la nhiều. Chú Tiến Luật sợ độ cao".

Diễn tay đôi cùng Tiến Luật, Bảo Thi chứng tỏ không hề lép vế.

Bên cạnh đó, Bảo Thi cũng chia sẻ lúc làm việc với Tiến Luật thì luôn có cảm giác an toàn. Tiến Luật luôn đối xử nhẹ nhàng với cô bé, chỉ dạy cho cô bé cách diễn để cho ra cảnh quay ấn tượng nhất.

Nói về bé Bảo Thi, Thu Trang cho biết thêm: "Bảo Thi là cô bé rất có năng khiếu. Rất nhiều khán giả, đồng nghiệp khi xem phim đã nói với Trang rằng bị diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc của bé Bảo Thi thuyết phục. Trong quá trình quay phim, bé Bảo Thi luôn thể hiện sự chuyên nghiệp dù còn rất bé.

Tuy nhiên, có một kỷ niệm hài hước là bộ phim có quay bổ sung thêm vài đoạn, vì vướng dịch nên đến thời điểm quay thêm cảnh thì bé Bảo Thi đã lớn hơn lúc trước một xíu rồi. Lại còn có chuyện là lúc quay lần đầu thì Bảo Thi bị sún răng, đến khi quay lại răng rún đã rụng và mọc ra 2 cái răng mới. Việc hóa trang cho Bảo Thi cũng là kỷ niệm đáng nhớ với đoàn phim".