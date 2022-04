Bé gái 7 tuổi ở TP.HCM chết bất thường: Tin mới nhất

(VTC News) -

Ngày 11/4, liên quan đến vụ việc bé gái N.N.T.A. (SN 2015, tạm trú tại ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) chết bất thường, Công an huyện Củ Chi cùng phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan để điều nguyên nhân cái chết của bé A.

Tại cơ quan điều tra, bà N. (mẹ bé A.) khai, năm 2014 bà quen biết, chung sống như vợ chồng với một người đàn ông tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hai người có con chung là bé A. và một người con hiện đã 6 tuổi. Đến năm 2017, cả hai chia tay. Sau đó, bà N. đưa hai con về sống chung với hai người chị ruột ở ngôi nhà tại ấp Tiền (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Ngôi nhà mà bé A. sống cùng gia đình. (Ảnh: Mai Cát)

Thời gian vừa qua, bà N. phát hiện bé A. có dấu hiệu bị tự kỷ, hay cáu gắt, tự cào cấu vào cơ thể, tự đập đầu vào tường… Những người thân cũng giám sát các hoạt động của bé nhưng không thể lúc nào cũng bên cạnh.

Theo bà N., ngày 1/4, bà thấy bé A. bị trầy xước cơ thể, sưng phù tay chân, trán có vết thương nên hỏi thì bé nói tự gây thương tích cho mình.

Ngày 2/4, bà N. đưa con đến khám tại Phòng khám Đa khoa trên địa bàn huyện Củ Chi. Tại đây bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh thận và yêu cầu bà N. đưa con đến bệnh viện để khám, xét nghiệm.

Đến trưa cùng ngày, bà N. tiếp tục đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi thăm khám. Các bác sĩ ở đây kết luận bé A. bị chấn thương nhẹ ở đầu, không cần nhập viện.

Sau đó, ngày 8/4, bà N. tiếp tục đưa bé A. đi khám.

Đến ngày 11/4, bà N. và hai người dì phát hiện bé hôn mê, tay chân sưng phù nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi cấp cứu. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong.

Theo bà N., bác sĩ thông báo cho bà biết là bé A. tử vong do suy thận nặng, chuyển cấp cứu trễ.

Do nhận thấy trên cơ thể bé A. có những vết thương cũ lẫn mới, nên bệnh viện nghi ngờ do bạo hành nên trình báo công an.

Như VTC News đưa tin, ngày 11/4, lãnh đạo huyện Củ Chi xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ bé gái 7 tuổi tử vong nghi bị bạo hành trên địa bàn huyện.

Bé gái tên N.N.T.A., (SN 2015, ngụ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) sau khi đưa vào bệnh viện tại TP.HCM thì đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

"Do có nhiều vết thương và dấu hiệu đáng ngờ nên phía bệnh viện đã báo gấp cho lực lượng chức năng, nhân viên pháp y đã trực tiếp đến bệnh viện tiến hành khám nghiệm thi thể của bé T.A., điều tra làm rõ vụ việc", lãnh đạo huyện Củ Chi nói.