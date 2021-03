Bé gái 2 tuổi chết trong ngày đầu đi học: Chủ nhóm lớp tư thục nói gì?

(VTC News) -

Ngày 19/3, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì (Hà Nội) xác nhận cháu bé V.T.A. (2 tuổi) chết đột ngột sau khi gửi tại nhóm lớp tư thục ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của PV, cơ sở mầm non tư thục Phú An (cụm 2, thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đóng cửa im lìm. Bà G. (chủ cơ sở) cho biết, trường sẽ đóng cửa ít ngày.

Bà G. chia sẻ, sự việc vẫn là cú sốc lớn đối cơ sở mầm non của mình. “Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đột ngột, đau lòng. Sau khi sự việc xảy ra tôi làm việc với cơ quan công an đến trưa hôm qua (18/3) mới về”, bà G. nói.

Trường mầm non tư thục Phú An, nơi xảy ra vụ việc.

Theo bà G, vào sáng 17/3, cơ sở của bà nhận bé A. đến lớp. Buổi sáng cháu bé bình thường, không chơi với các bạn. Các cô giáo cho rằng trẻ mới đi học chưa hoà đồng ngay được.

“Buổi trưa cô xúc cho con ăn được vài miếng thì con khóc nên cô không ép con ăn vì sợ con mới đi học, con chưa quen nề nếp trường lớp. Sau đó các cô cho con ngủ đến đầu giờ chiều, khi lay con dậy nhưng con vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái.

Cô giáo nhanh chóng xoa dầu cho con nhưng tình trạng không được cải thiện nên gọi điện báo cho gia đình. Sau đó, nhà trường cùng người thân đưa con đi bệnh viện nhưng con không qua khỏi”, bà G. kể lại.

Bà G. cho biết tâm trí đang vô cùng rối bời. Sau sự việc, gia đình bà cũng trực tiếp đến động viên, chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ một phần kinh phí với gia đình.

“Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Cơ sở tôi cũng đã có báo cáo lên cơ quan chức năng. Vụ việc vẫn đang chờ ý kiến của cơ quan công an có kết luận cuối cùng”, bà G. chia sẻ thêm.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Quỳnh, ngày 17/3, cháu V.T.A. được gia đình đưa đến gửi tại nhóm mầm non tư thục Phú An.

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, cô giáo gọi cháu dậy để chơi cùng các bạn thì thấy cháu có biểu hiện lả đi. Ngay lúc đó, giáo viên liên hệ với gia đình cháu A. đến, đưa cháu bé tới Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi.

Cháu bé sau đó được gia đình đưa về nhà riêng (cụm 3, Quỳnh Đô, xã Vình Quỳnh) mai táng theo phong tục địa phương.

Liên quan đến sự việc đau lòng, bà T., người thân của cháu V.T.A. cho biết sáng 17/3, mẹ cháu cho con gái ăn sáng rồi mang đến gửi tại nhà trẻ tư thục Phú An (cách nhà 500m). Cháu bé đi học trong tình trạng khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

"Khoảng 12h30, lo lắng con quấy khóc vì là buổi đầu tiên đến lớp, mẹ cháu A. gọi hỏi cô giáo về tình hình của con, nếu con khóc nhiều thì sẽ đến đón con về. Tuy nhiên, cô giáo cho biết con ăn ngoan, không khóc và đã ngủ trưa. Đến 14h, cô giáo gọi điện cho bố mẹ cháu, sau đó thấy mẹ cháu hoảng hốt vội tới trường", bà T. cho biết.

Bà T. khẳng định từ lúc sinh ra cháu A. khoẻ mạnh bình thường, không có tiền sử bệnh tật. Cháu bé được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

"Lúc ở bệnh viện, con trai tôi mượn găng tay, cởi quần áo của cháu A. ra kiểm tra thì phát hiện trên cổ cháu có một vết hằn rất sâu, đằng sau cổ cũng có vết hằn. Cả nhà không hiểu tại sao lại có vết hằn, tại sao cháu đi học lại chết trong khi đó cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Công an đề nghị khám nghiệm tử thi, ban đầu gia đình từ chối vì dù sao cháu cũng đã mất rồi, muốn cháu được nguyên vẹn. Sau đấy được công an giải thích thì gia đình đồng ý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả từ công an về nguyên nhân cháu tôi tử vong", bà T. cho biết thêm.

Hiện vụ việc được cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Trì thụ lý.