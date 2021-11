Bé 9 tháng tuổi chết ở lớp trông trẻ tại Hà Nội: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Chiều 18/11, anh Phạm Thanh Quang (SN 1982, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), bố cháu Phạm Đức Ph. (sinh tháng 3/2020, bé trai chết ở lớp trông trẻ) cho biết, gia đình anh vừa nhận được nhiều văn bản liên quan đến cái chết của con trai anh.

Theo đó, ngày 29/9/2021, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ban hành văn bản số 2917 gửi VKSND TP Hà Nội để chuyển đơn của người dân để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo nội dung văn bản, Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhận được đơn của anh Phạm Thanh Quang phản ánh về việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì không khách quan, có dấu hiệu tiêu cực trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến cái chết của cháu Phạm Đức Ph. gửi tại nhà trẻ của bà Lê Hoàng Trà M. (ở khu tập thể Yên Ngưu, ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) xảy ra ngày 31/12/2020.

Cơ sở mầm non tư thục Phú An, nơi xảy ra sự việc.

Xét thấy, nội dung đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Vì vậy, Cơ quan điều tra VKSND tối cao chuyển đơn đến VKSND TP Hà Nội để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 8/10, Công an huyện Thanh Trì thông báo về kết luận giám định của Viện Pháp y Quân đội. Theo đó, kết luận cho biết, nguyên nhân tử vong của Phạm Đức Ph. là tình trạng suy tuần hoàn, hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não mức độ nặng gây tụ máu dưới màng cứng, chèn ép và phù não. Cháu Ph. bị chấn thương sọ não do va đập với vật tày.

Sau đó, ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc trên.

Ngày 1/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản số 1713 gửi trưởng Công an huyện Thanh Trì về việc chuyển đơn kiến nghị của công dân Phạm Thanh Quang (ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).

Theo nội dung văn bản, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6467 ngày 14/9/2021 chuyển đến UBND TP Hà Nội đơn của ông Phạm Thanh Quang với nội dung: “Không nhất trí với việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì tạm đình chỉ điều tra vụ án con trai ông bị chết ngày 31/12/2020 tại Bệnh viện Bạch Mai; đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Ban tiếp công an TP Hà Nội chuyển đơn trên đến trưởng Công an huyện Thanh Trì để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đề nghị trưởng Công an huyện Thanh Trì thông báo kết quả giải quyết về Ban Tiếp công dân TP Hà Nội để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội.

Sau khi nhận được các thông báo trên, anh Phạm Thanh Quang cho biết, do thời gian vừa rồi diễn biến dịch bệnh phức tạp nên gia đình anh bây giờ mới nhận được những văn bản từ hồi tháng 9, 10. Trong đó, anh không đồng tình với với kết luận của Viện Pháp y Quân đội vì kết luận này không phản ánh không đúng thực tế.

Anh Phạm Thanh Quang rất bức xúc khi biết tin vụ án bị đình chỉ điều tra.

"Trước thời điểm xảy ra sự việc 2 ngày, tôi đón cháu ở nhà trẻ thấy trên trán cháu xuất hiện bầm tím cùng các vết sọc theo chiều dọc nhỏ nên hỏi chị M. là cháu bị sao. Thấy tôi hỏi vậy, chị M. lúng túng, trả lời không rõ ràng và cho rằng cháu bị ngã trong lúc chơi đùa với bóng. Tuy nhiên, cháu chưa biết bò nên không thể đùa bắt bóng như chị M. nói và gia đình thấy chị có biểu hiện nói dối.

Đồng thời, theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Bạch Mai, cháu mất do chấn thương sọ não, tụ máu cấp tính dưới màng cứng do bị vật tày tác động nên chúng tôi nghi ngờ cháu bị đánh dẫn đến chấn thương trên. Gia đình tôi đang tiếp tục gửi đơn đến Phòng Cảnh Sát hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc làm rõ những uẩn khúc trong vụ việc của con tôi", anh Quang cho hay.

Theo anh Phạm Thanh Quang, gia đình anh tin tưởng vào VKSND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội và mong rằng các đơn vị chức năng, công tâm, minh bạch để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.