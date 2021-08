BĐS Phú Quốc - Thời điểm vàng để 'xuống tiền chờ lãi'

(VTC News) -

Chớp thời cơ BĐS nghỉ dưỡng đi… ngang

Nhiều tháng qua, dịch bệnh căng thẳng khiến ông Trần Đình Chiến (42 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM), người có hơn chục năm trong nghề bất động sản (BĐS) phải đổi chiến thuật đầu tư. Những chầu cafe sáng, gặp gỡ nhóm đầu tư ruột, đi thực địa trước kia nay rút gọn bằng những buổi xem livestream và tìm kiếm thông tin tại gia. Nhận thấy thị trường đất nền sau thời gian tăng giá mạnh nay đã gẫy sóng, bến đỗ của ông là bất động sản nghỉ dưỡng, hiện đang có mức giá hấp dẫn nhất do đã đi ngang 2 năm qua.

Sau khi bàn tính, ông Chiến quyết định chung vốn đầu tư hơn 9 tỉ vào 3 căn hộ có vị trí nhìn thẳng ra khu vực vui chơi giải trí sầm uất nhất Phú Quốc - VinWonders nằm tại Phú Quốc United Center. Theo ông, dòng tiền từ vàng, chứng khoán, hay gửi tiết kiệm đang chuyển hướng vì đây là những kênh đầu tư khó nắm bắt hoặc tỉ suất lợi nhuận không cao.

Đặc biệt, khi cung BĐS thời gian qua tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM thiếu hụt trầm trọng, một lượng tiền lớn đang rẽ sang sản phẩm "second-home" của BĐS nghỉ dưỡng. "Giá đang nhích dần lên và sẽ nóng lên nhanh chóng khi tiền đổ vào thị trường nhiều hơn", ông nói.

Thực tế, theo lời ông, chỉ sau 3 tháng, đã có không ít người hỏi ông nhượng lại với mức giá chênh khoảng 300-400 triệu đồng mỗi căn. "Nếu sang tay sớm, tính ra chúng tôi lời khoảng trên dưới 1 tỉ đồng", ông Chiến kể.

Các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm vàng để đầu tư BĐS nghỉ dưỡng bởi phân khúc này sẽ bật dậy mạnh mẽ sau dịch.

Có không ít nhà đầu tư giống ông Chiến đang gia nhập thị trường. Báo cáo cáo thị trường BĐS quý 2 năm 2021 của DKRA cho thấy sự tăng tốc của cả nguồn cung và sức tiêu thụ. Đơn cử, với condotel, trong quý 2, theo DKRA, thị trường đón nhận 944 căn mở bán, tăng 26% so với quý trước trong khi tỉ lệ tiêu thụ là 606 căn, tăng 30% so với quý 1 và gấp tới 4,4 lần so với cùng kì năm ngoái. Phân khúc shophouse biển cũng cho thấy số liệu tương tự khi có tỉ lệ tiêu thụ gấp 4,8 lần quý 1 và nhiều hơn tới 9,2 lần so với 1 năm trước đó.

"Đây vẫn là phân khúc thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng nhờ vào tiềm năng phát triển và tính thanh khoản cao", đại diện DKRA chỉ ra nguyên nhân.

"Mũi tên" BĐS Phú Quốc sẽ bay nhanh nhất

BĐS du lịch nóng lên theo giới trong nghề nhờ công không nhỏ của những thị trường "ngôi sao". Phú Quốc là cái tên đang được nhắc tới nhiều nhất bởi chứa đựng cùng lúc nhiều điều kiện khiến giới đầu tư xiêu lòng.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội môi giới BĐS Việt Nam chỉ ra 2 lực đẩy được ông ví như 2 mũi tên khiến BĐS Phú Quốc đi nhanh. Thứ nhất, BĐS nghỉ dưỡng là địa chỉ phục hồi đầu tiên khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát bởi nhu cầu du lịch tăng đột biến. Bài học trước đó đã cho thấy Đảo Ngọc có lượng khách "khủng" thế nào sau mỗi chu kì dịch bệnh lắng xuống.

Điểm thứ hai, chính là nét riêng có của Đảo Ngọc bởi nơi đây đã trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Theo sau danh xưng mới sẽ là rất nhiều cơ chế, khoản đầu tư biến Phú Quốc trở thành thủ phủ du lịch của Việt Nam.

Hình bóng một thủ phủ du lịch tầm quốc tế theo chuyên gia BĐS Đinh Thọ Đạt thậm chí đã xuất hiện khi Phú Quốc đang có sự xuất hiện của hệ thống quần thể du lịch – nghỉ dưỡng, tiêu chuẩn quốc tế. Thị trường Phú Quốc theo ông đánh giá đang được "nâng cấp" tốt, tận dụng được lợi thế và tiềm năng của Đảo Ngọc, từ đó tạo sức hút du khách, đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Nói thêm về khả năng "bay" nhanh của mũi tên Phú Quốc, rất nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân bởi Đảo Ngọc là nơi đầu tiên được chấp thuận thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến du lịch. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn dẫn bài học từ Thái Lan và nhận định việc thí điểm sẽ là cơ hội để thu hút lượng lớn khách du lịch cũng như các nhà đầu tư tới Phú Quốc.

Đồng tình, chuyên gia BĐS Đinh Thọ Đạt đánh giá, nếu áp dụng hộ chiếu vaccine và kiểm soát tốt, chỉ một vài tháng nữa, Phú Quốc sẽ là nơi đón lượng khách quốc tế chất lượng. Trong khi đó, khách trong nước cũng sẽ có nhiều cơ hội được tận hưởng Đảo Ngọc với một loạt thông tin tích cực gần đây về việc sản xuất vắc xin trong nước.

"Bởi thế, nhà đầu tư nội nên tranh thủ khi đang có giỏ hàng giá tốt giá tốt. Nên nhớ, hiện tại nhiều nước có tỉ lệ tiêm chủng cao đã bắt đầu vào guồng quay bình thường mới. Các nhà đầu tư ngoại sẽ nhắm vào những điểm sinh lời tốt với giá hời như BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam", ông Đạt cảnh báo.

"Đàn cá mập" này theo ông luôn có sở thích ôm hàng theo lô lớn, dù mỗi suất đầu tư không rẻ. Giới sành sỏi đã nhìn ra 2 vòng lợi nhuận từ BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc. Một là từ khoản lợi nhuận cho thuê được đảm bảo tốt với lượng khách lớn.

"Quan trọng hơn là về lâu dài, BĐS Phú Quốc, đặc biệt là những vị trí vàng về du khách chắc chắn sẽ tăng phi mã về giá trị theo thời gian, đặc biệt là khi đảo Ngọc tiềm năng lớn trở thành thủ phủ du lịch của khu vực và thế giới", vị chuyên gia nhận xét.