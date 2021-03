Bayern Munich - Borussia Dortmund (7/3): 13 điểm chỉ là con số

Với Bayern Munich, hai trận liên tiếp không thắng trước Arminia Bielefeld và Eintracht Frankfurt đã khiến khoảng cách với RB Leipzig bị rút xuống còn hai điểm. Đó là thời điểm mà thầy trò Hansi Flick đối mặt hàng loạt ca chấn thương sau khi trở về từ hành trình chinh phục FIFA Club World Cup tại Qatar. Nhưng Lewandowski không để cho chuỗi ngày tệ hại kéo dài lâu hơn. Chủ nhân FIFA The Best 2020 nổ súng ở hai trận gần nhất để giúp Bayern hủy diệt Lazio và FC Koln lần lượt với tỉ số 4-1 và 5-1. Chân sút người Ba Lan hiện cũng dẫn đầu danh sách vua phá lưới Bundesliga 20/21 với 28 bàn thắng. Lewy chỉ có đúng một trận không xuất hiện trên bảng tỉ số trong 13 trận gần nhất ra sân ở Bundesliga.

Đoàn quân áo đỏ cũng sở hữu lợi thế trước Dortmund về số ngày nghỉ ngơi, một điều hiếm khi xảy ra với đội bóng đã giành năm chức vô địch trong năm 2020. Ngoài ra, Bayern Munich còn áp đảo Dortmund về thành tích đối đầu. Đội chủ sân Allianz Arena đã thắng bảy trong số tám trận Der Klassiker gần nhất ở Bundesliga. Bayern chọc thủng lưới đối thủ tới 26 lần trong bảy thắng lợi đó, ngược lại chỉ phải nhận bốn bàn thua. Hai đội cũng đã chạm trán nhau hai lần ở mùa 20/21, gồm trận lượt đi Bundesliga và trận tranh Siêu Cúp Đức. Bayern Munich đều được hưởng trọn niềm vui với hai chiến thắng có cùng tỉ số 3-2.

Trận Der Klassiker sắp tới sẽ chứng kiến màn đối đầu của hai đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất Bundesliga mùa này. Bayern Munich đã ghi 67 bàn thắng sau 23 vòng, còn Dortmund là 48 bàn. Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một trận cầu giàu bàn thắng, bởi trung bình một trận Der Klassiker có 3.2 lần lưới rung.

Ngoài ra, các CĐV cũng sẽ có cơ hội chứng kiến đại chiến của những ngôi sao lớn nhất của Bundesliga, bởi Bayern sẽ chỉ thiếu vắng Douglas Costa và Corentin Tolisso, còn Dortmund không có sự phục vụ của Akanji, Schmelzer và Witsel. Thomas Muller, Serge Gnabry hay Benjamin Parvard của đội chủ nhà đã bình phục chấn thương và sẵn sàng đối đầu với những Haaland, Sancho và Reus đang có phong độ cao của đội khách.

Trận đấu giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 7 tháng 3 năm 2021 và được THTT trên các kênh On Sports (VTC3), VTV6 và VTV5.

Với mong muốn mang tới khán giả Việt Nam những giải đấu thể thao hấp dẫn và đẳng cấp hàng đầu thế giới, tháng 6 vừa qua, Next Media đã công bố hợp tác toàn diện với Bundesliga trong vòng 5 năm (2020-2025). Ở mùa giải năm nay, khán giả cả nước sẽ được theo dõi những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh các kênh truyền hình quảng bá gồm On Sports (VTC3) và VTV6. Đồng thời, giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh thể thao chuyên biệt là Bóng đá TV, Thể thao TV và Thể thao Tin tức thuộc hệ thống VTVCab. Bên cạnh việc khai thác bản quyền phát sóng và quảng cáo, Next Media cam kết đưa hình ảnh của giải đấu đến đông đảo khán giả Việt Nam thông qua nhiều hoạt động quảng bá trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội, sự kiện ngoài trời,...