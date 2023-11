Bầu Đức vừa tuyên bố đổi tên CLB, HAGL thua đậm Bình Định

(VTC News) -

Bình Định 3-1 HAGL

HAGL ra sân vẫn với tên gọi quen thuộc, do việc đổi tên câu lạc bộ vẫn chưa được thực hiện chính thức. Đội bóng phố núi cũng chưa thể sử dụng tiền đạo Jhon Cley - cầu thủ vừa chuyển đến từ CLB Công an Hà Nội - do không kịp hoàn tất thủ tục đăng kí trước trận.

Về mặt chuyên môn, HAGL vẫn thể hiện phong độ nghèo nàn trên sân trong cuộc đối đầu CLB Quy Nhơn Bình Định. HAGL thủng lưới ngay ở phút thứ 7 từ pha dứt điểm của Marlon Rangel.

Đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn ngay trong hiệp 1. Lần lượt Phạm Văn Thành và Alan Grafite lập công giúp CLB Quy Nhơn Bình Định dẫn trước 3-0. HAGL vỡ trận và để đối thủ áp đảo hoàn toàn.

Bình Định thắng trận đầu tiên trong mùa giải.

Sau giờ nghỉ, HAGL xốc lại tinh thần và bắt đầu tấn công tìm bàn gỡ. Nguyễn Tuấn Anh kiến tạo cho Châu Ngọc Quang ghi bàn ở phút 69. Dù vậy, nỗ lực tiếp theo của đội bóng phố núi không đủ để họ có điểm.

Đây là trận thua thứ hai của HAGL ở V.League 2023/2024. Đội bóng phố núi mới giành được một điểm từ trận hòa CLB Hải Phòng ở vòng 1.

Lần gần nhất HAGL giành chiến thắng ở V.League là vòng đấu áp chót ở mùa giải trước, khi họ thắng CLB Đà Nẵng - đội xuống hạng - với tỉ số 1-0.

Kết quả: Bình Định 3-1 HAGL

Ghi bàn

Bình Định: Rangel (7'), Văn Thành (26'), Grafite (32')

HAGL: Ngọc Quang (69')

